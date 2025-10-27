Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства к девушке в Москве

Тверской районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима последователя секс-коуча Алекса Лесли Алексея Башина. Об этом сообщает корреспондент «Рен ТВ» из зала суда.
Башина признали виновным по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера) за приставания к девушке в Москве.
В СК отмечали, что причастность Башина к преступлению подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и другими материалами уголовного дела.
В июне несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. За 21–22 июня таких случаев, предположительно, произошло не менее восьми. Мужчины приставали даже к несовершеннолетним: мать 17-летней школьницы сообщила, что к ее дочери подошел сзади незнакомый человек и начал обнимать. Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли в ходе его нового «телесного тренинга».
Как минимум трех учеников Лесли, которые приставали к девушкам в Москве, задержали. Двоих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 15 суток административного ареста.
Третий последователь ― Алексей Башин, которому сейчас вынесли приговор, ― был задержан в Тульской области. Он уехал из Москвы в родной регион, опасаясь общественного резонанса.