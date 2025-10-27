Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограммов
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября

Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства к девушке в Москве

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Тверской районный суд Москвы приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима последователя секс-коуча Алекса Лесли Алексея Башина. Об этом сообщает корреспондент «Рен ТВ» из зала суда.

Башина признали виновным по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера) за приставания к девушке в Москве. 

В СК отмечали, что причастность Башина к преступлению подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколом осмотра предметов и другими материалами уголовного дела.

В июне несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. За 21–22 июня таких случаев, предположительно, произошло не менее восьми. Мужчины приставали даже к несовершеннолетним: мать 17-летней школьницы сообщила, что к ее дочери подошел сзади незнакомый человек и начал обнимать. Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли в ходе его нового «телесного тренинга».

На секс-блогера завели уголовное дело о склонении к изнасилованию, а позже объявили в розыск. Сам он находится за границей.

Как минимум трех учеников Лесли, которые приставали к девушкам в Москве, задержали. Двоих признали виновными в мелком хулиганстве и назначили по 15 суток административного ареста.

Третий последователь ― Алексей Башин, которому сейчас вынесли приговор, ― был задержан в Тульской области. Он уехал из Москвы в родной регион, опасаясь общественного резонанса. 

Расскажите друзьям