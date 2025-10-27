Ученика Алекса Лесли приговорили к 1,5 года колонии за домогательства к девушке в Москве

В июне несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы. К ним подходили мужчины, хватали их за ягодицы и предлагали секс, в то время как другие незнакомцы снимали это на видео. За 21–22 июня таких случаев, предположительно, произошло не менее восьми. Мужчины приставали даже к несовершеннолетним: мать 17-летней школьницы сообщила, что к ее дочери подошел сзади незнакомый человек и начал обнимать. Позже выяснилось, что мужчины делали это по заданию Алекса Лесли в ходе его нового «телесного тренинга».