В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект

На снятом видео с ярким светящимся объектом, которое появилось в соцсетях, может быть небольшой метеорит или космический мусор. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в комментарии РИА «Новости».
По данным СМИ, неизвестный объект видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцове и Видном. «Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти — десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так», — сказал Богачев.
Эксперт отметил, что метеорные потоки, или падающие звезды, тоже отличаются маленькими размерами — меньше миллиметра. Однако они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.
Специалист добавил, что зеленый цвет объекту дает никель — один из основных металлов в метеоритах. «Но это может быть и космический мусор. Скорости невысокие, и он очень активно дробится», — добавил Богачев.
Он подчеркнул, что в любом случае до земли, скорее всего, ничего от небесного тела не долетело. Кандидат физико-математических наук и научный сотрудник ИНАСАН Дмитрий Кононов объяснил Msk1.ru, что очевидцы сняли болид — естественное тело небольшого размера.