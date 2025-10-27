Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект

Кадр из видео. Фото: Агентство «Москва»

На снятом видео с ярким светящимся объектом, которое появилось в соцсетях, может быть небольшой метеорит или космический мусор. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев в комментарии РИА «Новости».

По данным СМИ, неизвестный объект видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцове и Видном. «Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти — десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так», — сказал Богачев.

Видео: Агентство «Москва»

Эксперт отметил, что метеорные потоки, или падающие звезды, тоже отличаются маленькими размерами — меньше миллиметра. Однако они хорошо видны, когда входят в атмосферу Земли и оставляют яркие полосы.

Специалист добавил, что зеленый цвет объекту дает никель — один из основных металлов в метеоритах. «Но это может быть и космический мусор. Скорости невысокие, и он очень активно дробится», — добавил Богачев. 

Он подчеркнул, что в любом случае до земли, скорее всего, ничего от небесного тела не долетело. Кандидат физико-математических наук и научный сотрудник ИНАСАН Дмитрий Кононов объяснил Msk1.ru, что очевидцы сняли болид — естественное тело небольшого размера. 

