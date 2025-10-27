В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект

По данным СМИ, неизвестный объект видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцове и Видном. «Это, скорее всего, метеорит размером сантиметров десять. <…> Часто люди удивляются и не верят, что камни пяти — десяти сантиметров создают такие сильные следы, но это действительно так», — сказал Богачев.