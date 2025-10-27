Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограммов
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов

Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Участник Daft Punk Тома Бангальтер неожиданно вернулся за диджейский пульт, выступив вместе с Fred Again, Erol Alkan и Busy P на вечеринке в Париже в честь 20-летия французского лейбла Because Music.

Выступление прошло в Центре Помпиду на площадке Because Beaubourg в последний вечер перед закрытием центра на реконструкцию на пять лет.

Бангальтер впервые за 24 года выступил без маски, исполнив хиты Daft Punk («Contact», «Digital Love», «Rollin’ & Scratchin’») и треки The Chemical Brothers и Джонни Гринвуда.

«Тома сказал мне в лифте, что впервые влюбился в электронную музыку именно в этом здании — в 1992 году. Он также признался, что не выступал без маски 24 года. Я не знал, что на это ответить. В конце сказал только: „Надеюсь, до следующего сета не пройдет еще 24 года“», — написал в своих соцсетях Fred Again.

28 ноября выйдет первый виниловый ремикс-альбом Daft Punk. Он станет переизданием их третьего студийного релиза. В работе над пластинкой участвовали Justice, Soulwax, SebastiAn, Basement Jaxx, The Juan MacLean и другие.

Расскажите друзьям