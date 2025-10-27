Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже

«Тома сказал мне в лифте, что впервые влюбился в электронную музыку именно в этом здании — в 1992 году. Он также признался, что не выступал без маски 24 года. Я не знал, что на это ответить. В конце сказал только: „Надеюсь, до следующего сета не пройдет еще 24 года“», — написал в своих соцсетях Fred Again.