Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже

Участник Daft Punk Тома Бангальтер неожиданно вернулся за диджейский пульт, выступив вместе с Fred Again, Erol Alkan и Busy P на вечеринке в Париже в честь 20-летия французского лейбла Because Music.
Выступление прошло в Центре Помпиду на площадке Because Beaubourg в последний вечер перед закрытием центра на реконструкцию на пять лет.
Бангальтер впервые за 24 года выступил без маски, исполнив хиты Daft Punk («Contact», «Digital Love», «Rollin’ & Scratchin’») и треки The Chemical Brothers и Джонни Гринвуда.
«Тома сказал мне в лифте, что впервые влюбился в электронную музыку именно в этом здании — в 1992 году. Он также признался, что не выступал без маски 24 года. Я не знал, что на это ответить. В конце сказал только: „Надеюсь, до следующего сета не пройдет еще 24 года“», — написал в своих соцсетях Fred Again.
28 ноября выйдет первый виниловый ремикс-альбом Daft Punk. Он станет переизданием их третьего студийного релиза. В работе над пластинкой участвовали Justice, Soulwax, SebastiAn, Basement Jaxx, The Juan MacLean и другие.