The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи

Специалисты обнаружили первое стихотворение Агаты Кристи «Пар против электричества», написанное писательницей в 14 лет. Его нашли в архиве лондонской газеты Ealing and Hanwell Post, где оно было напечатано в 1905 году, пишет The Times.
По информации СМИ, произведение долгое время оставалось неизвестным из-за того, что Кристи ошиблась с возрастом: она указала, что на момент написания ей было 11 лет, а не 14. Кроме того, она перепутала электричку с трамваем.
Специалисты обнаружили произведение в прошлом месяце в газетных архивах. После этого наследники королевы детективов разрешили его опубликовать.
Стихотворение, появившееся 8 июля 1905 года, посвящено поломке электропоездов. В Ealing and Hanwell Post оно предварялось комментарием: «Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу».
Агата Кристи — один из самых известных британских писателей XX века. Она родилась в 1890 году в Девоне и начала писать еще в детстве. Свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» Кристи опубликовала в 1920 году, его героем был сыщик Эркюль Пуаро. В 1927 году писательница придумала мисс Марпл.
Перу писательницы принадлежат более 80 детективов, в том числе «Убийство в Восточном экспрессе», «Десять негритят», «Смерть на Ниле». Многие ее произведения, в том числе об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, неоднократно были экранизированы.