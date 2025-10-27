Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи

Фото: Bettmann/Getty Images

Специалисты обнаружили первое стихотворение Агаты Кристи «Пар против электричества», написанное писательницей в 14 лет. Его нашли в архиве лондонской газеты Ealing and Hanwell Post, где оно было напечатано в 1905 году, пишет The Times.

По информации СМИ, произведение долгое время оставалось неизвестным из-за того, что Кристи ошиблась с возрастом: она указала, что на момент написания ей было 11 лет, а не 14. Кроме того, она перепутала электричку с трамваем.

Специалисты обнаружили произведение в прошлом месяце в газетных архивах. После этого наследники королевы детективов разрешили его опубликовать.

Стихотворение, появившееся 8 июля 1905 года, посвящено поломке электропоездов. В Ealing and Hanwell Post оно предварялось комментарием: «Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу».

Агата Кристи — один из самых известных британских писателей XX века. Она родилась в 1890 году в Девоне и начала писать еще в детстве. Свой первый роман «Таинственное происшествие в Стайлзе» Кристи опубликовала в 1920 году, его героем был сыщик Эркюль Пуаро. В 1927 году писательница придумала мисс Марпл.

Перу писательницы принадлежат более 80 детективов, в том числе «Убийство в Восточном экспрессе», «Десять негритят», «Смерть на Ниле». Многие ее произведения, в том числе об Эркюле Пуаро и мисс Марпл, неоднократно были экранизированы. 

