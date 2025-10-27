Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить

Фото: A Productions

Энтони Хопкинс накануне выхода своих мемуаров «We Did OK, Kid» («Мы справились, парень») поделился, почему навсегда решил отказаться от спиртного. Интервью опубликовано в The New York Times.

Актер рассказал, что поворотный момент произошел 29 декабря 1975 года, в 11 часов утра. В этот день он сел за руль, будучи пьяным.

«Я был пьян и ехал на машине здесь, в Калифорнии, в отключке, не имея ни малейшего понятия, куда направляюсь. Когда я поймал себя на мысли, что могу убить кого-то или себя и мне все равно на это, то понял, что я алкоголик», — вспоминает Хопкинс.

После этого, по словам Хопкинса, он подошел к своему агенту на вечеринке в Беверли-Хиллз и попросил о помощи. «Было ровно 11 часов — я посмотрел на часы, — и вот что жутко: какая-то глубокая сильная мысль или голос заговорили со мной изнутри и сказали: „Все кончено. Теперь ты можешь начать жить“. Это был голос будто из глубины меня», — отмечает Хопкинс.

После этого желание пить у него пропало. «Я не могу объяснить это иначе как вмешательством чего-то божественного. Возможно, это внутренний голос — жизненная сила, которая есть в каждом из нас. Я называю это сознанием», — сказал двукратный обладатель премии «Оскар».

Хопкинс признался, что пил для того, чтобы справиться с внутренней болью и одиночеством. По его словам, алкоголь помогал ему чувствовать себя увереннее. «Я помню эти пьяные посиделки, когда я думал: „Вот это жизнь. Мы бунтари, мы можем праздновать“. А в глубине души думал: „Алкоголь убьет тебя“», — говорит он.

Хопкинс подчеркнул, что жизнь полна трудностей, однако каждое утро он продолжает относиться к ней с благодарностью. «Я просыпаюсь утром с мыслью: „Я все еще здесь. Как?“ Не знаю. Но что бы меня здесь ни держало, большое спасибо! Премного благодарен!» — рассказывает актер.

Обладатель «Золотого глобуса» активно пользуется соцсетями. Недавно он примерил бандаж для лица от бренда Skims Ким Кардашьян, записал видеоролик и опубликовал его на своей странице.

По задумке создателей аксессуар поможет подтянуть овал лица и снять отеки. «Привет, Ким. Я уже чувствую себя на 10 лет моложе. Пока», — сказал Энтони.

