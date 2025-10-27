Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить

Энтони Хопкинс накануне выхода своих мемуаров «We Did OK, Kid» («Мы справились, парень») поделился, почему навсегда решил отказаться от спиртного. Интервью опубликовано в The New York Times.
Актер рассказал, что поворотный момент произошел 29 декабря 1975 года, в 11 часов утра. В этот день он сел за руль, будучи пьяным.
«Я был пьян и ехал на машине здесь, в Калифорнии, в отключке, не имея ни малейшего понятия, куда направляюсь. Когда я поймал себя на мысли, что могу убить кого-то или себя и мне все равно на это, то понял, что я алкоголик», — вспоминает Хопкинс.
После этого, по словам Хопкинса, он подошел к своему агенту на вечеринке в Беверли-Хиллз и попросил о помощи. «Было ровно 11 часов — я посмотрел на часы, — и вот что жутко: какая-то глубокая сильная мысль или голос заговорили со мной изнутри и сказали: „Все кончено. Теперь ты можешь начать жить“. Это был голос будто из глубины меня», — отмечает Хопкинс.
После этого желание пить у него пропало. «Я не могу объяснить это иначе как вмешательством чего-то божественного. Возможно, это внутренний голос — жизненная сила, которая есть в каждом из нас. Я называю это сознанием», — сказал двукратный обладатель премии «Оскар».
Хопкинс признался, что пил для того, чтобы справиться с внутренней болью и одиночеством. По его словам, алкоголь помогал ему чувствовать себя увереннее. «Я помню эти пьяные посиделки, когда я думал: „Вот это жизнь. Мы бунтари, мы можем праздновать“. А в глубине души думал: „Алкоголь убьет тебя“», — говорит он.
Хопкинс подчеркнул, что жизнь полна трудностей, однако каждое утро он продолжает относиться к ней с благодарностью. «Я просыпаюсь утром с мыслью: „Я все еще здесь. Как?“ Не знаю. Но что бы меня здесь ни держало, большое спасибо! Премного благодарен!» — рассказывает актер.
