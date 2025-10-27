Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
В Калининградской области добыли самородок янтаря весом более 2 килограммов
Трэп-рэпер T.I. выступит в России в 2026 году
«Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо появится в «цифре» 25 ноября
В небе над Московской областью заметили яркий светящийся объект
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики
The Times: исследователи нашли первое опубликованное произведение Агаты Кристи
Энтони Хопкинс рассказал, что помогло ему 50 лет назад бросить пить
OpenAI разработает генеративную музыкальную модель
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов

В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

С 1 февраля 2026 года в России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники финансового рынка.

Сейчас семейные пары могут оформлять две льготные ипотеки, даже если в сделке участвуют только муж или жена. Согласно изменениям, теперь супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту. Исключение составит случай, если у супруги или супруга нет гражданства РФ.

Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, действующие сейчас уровни возмещения по семейной ипотеке власти сохранят до конца 2025-го. C 1 января 2026 года их снизят на 0,5 процентного пункта — размер субсидий на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 пункта, на ИЖС 2,5 пункта.

Недавно стало известно, что на первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется в среднем около 14 зарплат. Такая сумма нужна для взноса за однокомнатную квартиру на вторичном рынке.

