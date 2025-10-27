В России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью

Сейчас семейные пары могут оформлять две льготные ипотеки, даже если в сделке участвуют только муж или жена. Согласно изменениям, теперь супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту. Исключение составит случай, если у супруги или супруга нет гражданства РФ.