С 1 февраля 2026 года в России запретят оформлять две льготные ипотеки на одну семью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники финансового рынка.
Сейчас семейные пары могут оформлять две льготные ипотеки, даже если в сделке участвуют только муж или жена. Согласно изменениям, теперь супруги должны быть обязательными созаемщиками по кредиту. Исключение составит случай, если у супруги или супруга нет гражданства РФ.
Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, действующие сейчас уровни возмещения по семейной ипотеке власти сохранят до конца 2025-го. C 1 января 2026 года их снизят на 0,5 процентного пункта — размер субсидий на покупку жилья в многоквартирных домах составит 2 пункта, на ИЖС 2,5 пункта.
Недавно стало известно, что на первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется в среднем около 14 зарплат. Такая сумма нужна для взноса за однокомнатную квартиру на вторичном рынке.