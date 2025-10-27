OpenAI разработает генеративную музыкальную модель

Компания OpenAI работает над новым инструментом, который будет генерировать музыку по запросу пользователей. Об этом сообщает TechCrunch.
Сроки разработки инструмента неизвестны. Он может быть интегрирован в ChatGPT или стать отдельным продуктом.
По словам источников издания, такой инструмент можно будет использовать для добавления музыки к видео или, например, для добавления гитарного сопровождения к песне. Cейчас компания также разрабатывает аудиомодели, с помощью которых можно преобразовать текст в речь и речь в текст.
Недавно OpenAI представила собственный ИИ-браузер — ChatGPT Atlas. Он уже доступен на MacOS.