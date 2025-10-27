Тома Бангальтер из Daft Punk неожиданно сыграл диджей-сет вместе с Fred Again в Париже
Time выпустил новую обложку с Дональдом Трампом после критики

Фото: Time

Журнал Time заменил обложку предстоящего ноябрьского номера после того, как Дональд Трамп публично раскритиковал первое фото, назвав его худшим из всех.

Изначально обложка сопровождала материал о роли Трампа в урегулировании конфликта между Израилем и Газой. Однако экс-президент возмутился тем, как его изобразили.

«Они спрятали мои волосы и поместили что‑то парящее на макушке — как парящая корона, но крайне маленькая», — сказал он.

Теперь на обновленной версии Трамп изображен за президентским столом с подписью «Мир Трампа». Time напомнил, что Трамп появлялся на его обложке более 40 раз, уступая лишь Рейгану и Никсону.

Издание также опровергло слухи, что новый снимок вдохновлен портретом немецкого промышленника Альфрида Круппа, подчеркнув, что съемка опиралась исключительно на президентские портреты в Овальном кабинете.

