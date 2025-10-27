Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»

Фото: Киностудия им. М.Горького

«Кинопоиск» выпустил трейлер фильма «Письмо Деду Морозу», в котором сыграла Наталия Орейро. Новогодняя комедия выйдет в прокат 27 ноября.

По сюжету мальчик Ваня находит письма, которые когда-то писал Деду Морозу его отец Петр. Он решает отправить их с помощью волшебного почтового ящика. В результате начинают сбываться детские мечты Петра: оживают игрушечные солдатики, холодильник заполняется сладостями, а Наталия Орейро неожиданно приезжает к Петру и называет его своим мужем.

Видео: «Кинопоиск»

В актерский состав также вошли Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан. Режиссером выступил Кирилл Кузин. О съемках картины стало известно еще в 2022 году.  Одной из съемочных локаций стала резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.

Генпродюсер Киностудии Горького Лика Бланк рассказывала, что сценарий фильма создавался в течение двух лет. «Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. <…> Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала она.

