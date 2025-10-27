Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»

Генпродюсер Киностудии Горького Лика Бланк рассказывала, что сценарий фильма создавался в течение двух лет. «Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. <…> Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала она.