Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»

«Кинопоиск» выпустил трейлер фильма «Письмо Деду Морозу», в котором сыграла Наталия Орейро. Новогодняя комедия выйдет в прокат 27 ноября.
По сюжету мальчик Ваня находит письма, которые когда-то писал Деду Морозу его отец Петр. Он решает отправить их с помощью волшебного почтового ящика. В результате начинают сбываться детские мечты Петра: оживают игрушечные солдатики, холодильник заполняется сладостями, а Наталия Орейро неожиданно приезжает к Петру и называет его своим мужем.
В актерский состав также вошли Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Дима Билан. Режиссером выступил Кирилл Кузин. О съемках картины стало известно еще в 2022 году. Одной из съемочных локаций стала резиденция Деда Мороза в Великом Устюге.
Генпродюсер Киностудии Горького Лика Бланк рассказывала, что сценарий фильма создавался в течение двух лет. «Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. <…> Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала она.