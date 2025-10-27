Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента

Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»

Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента

Фото: Auchan.ru

Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента, который стал выпускать похожий десерт, сообщает телеграм-канал Baza.

Как пишет Baza, компания «Хлебный дом» обнаружила, что фирма «Лидер Кенди» выпускает корзиночки с вишней и другими ягодами. Тогда компания подала в суд на «Лидер Кенди».

Истец требовал 5 млн рублей компенсации и уничтожения всей продукции. Ответчик, признав вину, уничтожил продукцию, но попросил снизить сумму компенсации из‑за непреднамеренности нарушения. Суд согласился с этим аргументом и снизил требование до 400 тыс. рублей.

Недавно россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры. Липчанка в подтверждение своих слов приложила записи разговоров и скриншоты переписок в соцсетях.

Расскажите друзьям