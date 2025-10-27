Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента, который стал выпускать похожий десерт, сообщает телеграм-канал Baza.
Как пишет Baza, компания «Хлебный дом» обнаружила, что фирма «Лидер Кенди» выпускает корзиночки с вишней и другими ягодами. Тогда компания подала в суд на «Лидер Кенди».
Истец требовал 5 млн рублей компенсации и уничтожения всей продукции. Ответчик, признав вину, уничтожил продукцию, но попросил снизить сумму компенсации из‑за непреднамеренности нарушения. Суд согласился с этим аргументом и снизил требование до 400 тыс. рублей.
Недавно россиянка отсудила у мужа 3000 рублей за то, что он оскорбил ее во время ссоры. Липчанка в подтверждение своих слов приложила записи разговоров и скриншоты переписок в соцсетях.