Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Курьеры в Москве за сутки в среднем зарабатывают 20,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль», которые опубликовал ТАСС.

«Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей», — отметил менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин.

По данным платформы, средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. «Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране», — говорится в исследовании.

В Петербурге за год количество курьеров выросло на 268%. Средний доход в городе для курьеров сейчас равен 5–13 тыс. рублей за сутки работы.

Третье место по числу новых исполнителей в этой сфере занимает Екатеринбург. Сотрудники служб доставок здесь зарабатывают в среднем около 48 тыс. рублей в месяц.

В Татарстане курьеры зарабатывают в среднем от 40 до 45 тыс. рублей в месяц. Регион входит в число лидеров по темпам роста: за год количество активных исполнителей увеличилось более чем в 3,5 раза.

Согласно данным исследования, в Краснодарском крае сейчас самый быстрый рост рынка: за год число исполнителе в службах доставки здесь увеличилось более чем в 14 раз. Средний доход курьеров в регионе достигает 46 тыс. рублей в месяц, а в высокий сезон (зимой и летом) — до 65 тыс. рублей. В Самаре, Нижним Новгороде и Челябинске средний доход курьеров — от 30 до 44 тыс. рублей.

