Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей

По данным платформы, средний ежемесячный доход от курьерских услуг по России составляет 48 354 рубля. «Москва уверенно занимает первое место среди исполнителей (в 4,3 раза больше, чем в Петербурге). Средний чек по Москве в октябре 2025 года достиг 20 529 рублей за сутки работы, что является самым высоким показателем в стране», — говорится в исследовании.