Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле

Фронтмен Radiohead Том Йорк заявил, что группа больше никогда не будет играть в Израиле.
Музыкант подчеркнул, что не хочет иметь «ничего общего с режимом Нетаньяху», отметив при этом, что уважает позицию гитариста Джонни Гринвуда, женатого на израильской художнице.
Недавно он столкнулся с осуждением за сотрудничество с израильским музыкантом Дуду Тассой. Два его концерта в Великобритании отменили после протестов.
Сам он отметил: «Я не поддерживаю израильское правительство, но уважаю артистов, родившихся там. Я не собираюсь отказываться от совместной музыки».
Несмотря на разногласия, группа готовится к возвращению на сцену после семилетнего перерыва. С ноября Radiohead отправятся в тур по Европе. Концерты пройдут в Мадриде, Болонье, Лондоне, Копенгагене и Берлине. Все билеты уже распроданы.