Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни

Фото: Paramount Pictures

Американская певица и актриса Рене Рапп объявила, что временно приостанавливает свой тур «Bite Me», чтобы восстановиться после болезни.

Звезда фильма «Дрянные девчонки» (2024) сообщила, что по медицинским рекомендациям ей необходим отдых и голосовая терапия. Артистка призналась, что «долго пыталась выступать, несмотря на болезнь», но теперь врачи ей запрещают.

Концерты в Тампе и Атланте перенесены на 4 и 5 ноября, а тур возобновится 29 октября в Шарлотте. Все билеты остаются действительными.

«За всю карьеру я впервые вынуждена перенести концерты. Мой организм просто не выдержал. Врачи сказали, что выступать сейчас небезопасно — мне необходим отдых и восстановление.

Я знаю, сколько сил и планирования требует поход на концерт. Безумно жаль, что пришлось все перенести. Люблю вас и скоро увижусь с вами», — написала певица в своих соцсетях.

