Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября

После этого небесное тело можно будет наблюдать невооруженным глазом с территории Москвы. «После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — рассказали в планетарии.