Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября

Межзвездная комета 3I/ATLAS в ночь на 29 октября приблизится к Солнцу на минимальное расстояние в 1,36 астрономической единицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
После этого небесное тело можно будет наблюдать невооруженным глазом с территории Москвы. «После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — рассказали в планетарии.
Комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной системой телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных астероидов и малых тел Солнечной системы.
Это всего третье межзвездное тело, зафиксированное астрономами. До него были обнаружены астероид Оумуамуа (2017 год) и комета 2I/Borisov, открытaя российским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году.
Ранее россияне могли видеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад (в VII веке).