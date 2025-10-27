Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября

Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»

Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября

Фото: Şeyma Sgz/Unsplash

Межзвездная комета 3I/ATLAS в ночь на 29 октября приблизится к Солнцу на минимальное расстояние в 1,36 астрономической единицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

После этого небесное тело можно будет наблюдать невооруженным глазом с территории Москвы. «После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом», — рассказали в планетарии.

Комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной системой телескопов ATLAS, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных астероидов и малых тел Солнечной системы.

Это всего третье межзвездное тело, зафиксированное астрономами. До него были обнаружены астероид Оумуамуа (2017 год) и комета 2I/Borisov, открытaя российским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году.

Ранее россияне могли видеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая последний раз пролетала рядом с Землей около 1350 лет назад (в VII веке).

Расскажите друзьям