Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него

Еще до начала актерской карьеры он работал водителем своей тети, певицы Розмари Клуни, сопровождая ее и Тони Беннетта в гастрольных турах. «Это был настоящий урок жизни — как держаться в успехе и неудачах», — вспоминает Клуни.