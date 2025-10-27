Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него

На премьере комедии «Джей Келли» в Лос-Анджелесе Джордж Клуни вспомнил один из самых забавных эпизодов своей юности.
Еще до начала актерской карьеры он работал водителем своей тети, певицы Розмари Клуни, сопровождая ее и Тони Беннетта в гастрольных турах. «Это был настоящий урок жизни — как держаться в успехе и неудачах», — вспоминает Клуни.
По словам актера, однажды он вызвал недовольство Фрэнка Синатры, поддержав журналистский бойкот. «Он позвонил мне и сказал: „Это не работает, что ты делаешь?!“ Меня отругал сам Синатра!» — посмеялся Клуни.
Ранее актер официально объявил о работе над новым фильмом из легендарной франшизы «Трилогия Оушена» и прокомментировал недавнее ограбление в Лувре, которое СМИ сравнили с его фильмами.