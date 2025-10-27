Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него

Том Йорк заявил, что Radiohead больше никогда не будут играть в Израиле
Наталия Орейро в трейлере новогодней комедии «Письмо Деду Морозу»
Производитель «Ягодного лукошка» отсудил 400 тыс. рублей у конкурента
Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тыс. рублей
Рене Рапп приостановила тур «Bite Me» из‑за болезни
Межзвездная комета 3I/ATLAS станет видна из Москвы в начале ноября
Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»

Джордж Клуни рассказал, как однажды Фрэнк Синатра наорал на него

Фото: Columbia Pictures

На премьере комедии «Джей Келли» в Лос-Анджелесе Джордж Клуни вспомнил один из самых забавных эпизодов своей юности.

Еще до начала актерской карьеры он работал водителем своей тети, певицы Розмари Клуни, сопровождая ее и Тони Беннетта в гастрольных турах. «Это был настоящий урок жизни — как держаться в успехе и неудачах», — вспоминает Клуни.

По словам актера, однажды он вызвал недовольство Фрэнка Синатры, поддержав журналистский бойкот. «Он позвонил мне и сказал: „Это не работает, что ты делаешь?!“ Меня отругал сам Синатра!» — посмеялся Клуни.

Ранее актер официально объявил о работе над новым фильмом из легендарной франшизы «Трилогия Оушена» и прокомментировал недавнее ограбление в Лувре, которое СМИ сравнили с его фильмами.

Расскажите друзьям