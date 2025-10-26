Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой

Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix

Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой

Фото: @ovechkin_n

Николай Овечкин, которого ранее Инстасамка обвинила в мошенничестве, публично извинился перед всеми пострадавшими от его действий. Пост стилист опубликовал в своем телеграм-канале.

«Вот уже месяц я нахожусь в состоянии, которого не пожелаешь врагу. Но я хочу за это состояние скорее поблагодарить», — пишет Овечкин.

Стилист отмечает, что долго отрицал, что находится в трудной финансовой ситуации и надеялся, что все разрешится наилучшим образом. «Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было еще в мае останавливать все процессы и не затягивать эту долговую петлю на собственной шее. Сегодня я скорее благодарен, что эта информационная бомба разорвалась на глазах у миллионов, и никому не придется при моем появлении шушукаться», — сказал он.

Овечкин сообщил, что сейчас занимается урегулированием вопроса с Инстасамкой. Овечкин также принес извинения всем, кто когда-либо пострадал от его действий. «Тем, кто обратился, я лично набрал, написал, принес извинения; юристы подготовили и передали для подписания все необходимые бумаги. Для тех, кто не решился выйти в публичное поле, но когда-либо был мной обижен, я оставляю этот почтовый адрес: ovechkin-help@mail.ru. Я сделаю все зависящее от меня. До тех пор, пока я жив, я буду нести эту форму ответственности», — заключил он.

Скандал разгорелся месяц назад. Инстасамка сообщила, что намерена подать в суд на Николая Овечкина из-за того, что тот обманул ее на 3 млн рублей во время работы над клипом на песню «Boss». Инстасамка подчеркнула, что он якобы растратил выданные ему деньги на личные цели.

«Он привлек людей на этот клип, о которых мы даже не знали и не утверждали их участие в этих съемках, чтоб они сделали всю работу и креатив за него, также он пообещал им, что мы оплатим им все расходы (мы все оплатили ему, только он не раздал эти деньги людям, которые работали)», — написала певица.

По словам Инстасамки, некие «девочки-пострадавшие» потратили от пяти до 200 тыс. рублей и «все еще ждут от него деньги». «И все мы ждем деньги уже месяц», — добавила артистка.

Инстасамка заверила, что она и другие предполагаемые пострадавшие составляют коллективное заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. В ответ на это Овечкин сказал, что он и его команда уже «передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле, и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана».

