Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой

Николай Овечкин, которого ранее Инстасамка обвинила в мошенничестве, публично извинился перед всеми пострадавшими от его действий. Пост стилист опубликовал в своем телеграм-канале.
«Вот уже месяц я нахожусь в состоянии, которого не пожелаешь врагу. Но я хочу за это состояние скорее поблагодарить», — пишет Овечкин.
Стилист отмечает, что долго отрицал, что находится в трудной финансовой ситуации и надеялся, что все разрешится наилучшим образом. «Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было еще в мае останавливать все процессы и не затягивать эту долговую петлю на собственной шее. Сегодня я скорее благодарен, что эта информационная бомба разорвалась на глазах у миллионов, и никому не придется при моем появлении шушукаться», — сказал он.
Овечкин сообщил, что сейчас занимается урегулированием вопроса с Инстасамкой. Овечкин также принес извинения всем, кто когда-либо пострадал от его действий. «Тем, кто обратился, я лично набрал, написал, принес извинения; юристы подготовили и передали для подписания все необходимые бумаги. Для тех, кто не решился выйти в публичное поле, но когда-либо был мной обижен, я оставляю этот почтовый адрес: ovechkin-help@mail.ru. Я сделаю все зависящее от меня. До тех пор, пока я жив, я буду нести эту форму ответственности», — заключил он.
Скандал разгорелся месяц назад. Инстасамка сообщила, что намерена подать в суд на Николая Овечкина из-за того, что тот обманул ее на 3 млн рублей во время работы над клипом на песню «Boss». Инстасамка подчеркнула, что он якобы растратил выданные ему деньги на личные цели.
«Он привлек людей на этот клип, о которых мы даже не знали и не утверждали их участие в этих съемках, чтоб они сделали всю работу и креатив за него, также он пообещал им, что мы оплатим им все расходы (мы все оплатили ему, только он не раздал эти деньги людям, которые работали)», — написала певица.
По словам Инстасамки, некие «девочки-пострадавшие» потратили от пяти до 200 тыс. рублей и «все еще ждут от него деньги». «И все мы ждем деньги уже месяц», — добавила артистка.
Инстасамка заверила, что она и другие предполагаемые пострадавшие составляют коллективное заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. В ответ на это Овечкин сказал, что он и его команда уже «передали эту историю на сторону юристов, а значит, в правовое поле, и в этом поле готовы понести ответственность, если вина будет доказана».