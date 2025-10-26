Стилист Николай Овечкин публично извинился после скандала с Инстасамкой

Овечкин сообщил, что сейчас занимается урегулированием вопроса с Инстасамкой. Овечкин также принес извинения всем, кто когда-либо пострадал от его действий. «Тем, кто обратился, я лично набрал, написал, принес извинения; юристы подготовили и передали для подписания все необходимые бумаги. Для тех, кто не решился выйти в публичное поле, но когда-либо был мной обижен, я оставляю этот почтовый адрес: ovechkin-help@mail.ru. Я сделаю все зависящее от меня. До тех пор, пока я жив, я буду нести эту форму ответственности», — заключил он.