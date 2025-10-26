«ИрАэро» возобновила регулярные рейсы между Россией и Филиппинами

Россия и Филиппины возобновили прямое авиасообщение. Оно было прервано из-за пандемии COVID-19. По данным Росавиации, первый рейс из Иркутска выполнила компания «ИрАэро» 25 октября.
100-местный самолет Superjet 100 приземлился в аэропорту Калибо — самом близком международном аэропорту к острову Боракай. Полет длился около 8 часов с учетом технической посадки в китайском аэропорту Гуйлинь. Такие рейсы будут выполняться каждую субботу.
Помимо Иркутска полеты на Филиппины будут выполняться из Хабаровска. Первый рейс состоится 28 октября. В пути самолет сделает промежуточную остановку в Нинбо (Китай). Филиппины стали 42-й страной, с которой Россию связывает прямое авиасообщение.
В сентябре крупнейший китайский авиаперевозчик China Southern Airlines возобновил прямое авиасообщение между Москвой и Уханью — административным центром провинции Хубэй. Маршрут действовал с 2014 года, но его приостановили в начале 2020-го тоже из-за пандемии COVID-19. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам, на Airbus A350–900. Перелет из Москвы в Ухань займет около 8 часов 15 минут, а обратный путь — 9 часов 5 минут.