Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году

Эмир Кустурица в следующем году начнет снимать три картины по мотивам произведений русских писателей. Об этом режиссер рассказал в интервью «Коммерсанту» на Международном форуме сотрудничества.
Первым фильмом, который экранизирует Кустурица, станет «Последний срок» по повести Валентина Распутина. Съемки ленты пройдут в Сербии.
Кроме того, режиссер снимет ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих картин состоятся в России. В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов.
Недавно Кустурица во время выступления на Московской международной неделе кино рассказал, что начал снимать документальный фильм о Москве. Он получил название «Moscow by Kusturica». Сербский режиссер признался, что хочет показать, насколько Москва развитый, процветающий и красивый город.
В 2023 году Кустурица говорил о планах экранизировать классическую поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России. Создатель «Черной кошки, белого кота» и «Времени цыган» добавил, что испытывает особую честь от возможности поработать над столь значимым произведением русской литературы, тем более в России.