Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году

В 2023 году Кустурица говорил о планах экранизировать классическую поэму Николая Гоголя «Мертвые души» в России. Создатель «Черной кошки, белого кота» и «Времени цыган» добавил, что испытывает особую честь от возможности поработать над столь значимым произведением русской литературы, тем более в России.