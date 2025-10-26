В Иерусалиме нашли ассирийскую печать

В ходе раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент глины с надписью на аккадском языке. Об этом пишет The Times of Israel.
Размер находки — около 2,5 см. Объекту примерно 2700 лет, он обнаружен во время археологических раскопок недалеко от Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Это первое письменное свидетельство связей между Ассирийской империей и Иудейским царством. По мнению экспертов, надпись, вероятно, представляла собой налоговое уведомление от ассирийского императора иудейскому царю.
В найденном тексте упоминается имя высокопоставленного ассирийского чиновника и месяц Ав, в который, предположительно, был установлен срок внесения дани или налогов. Исследователи связывают находку с эпохой царя Сеннахирима.
«Мы имеем дело с восстанием [царя Иудеи] Езекии против [ассирийского царя] Сеннахериба. [Езекия] задержал уплату налогов на определенный период, что побудило Сеннахериба выступить в поход на Иерусалим», — сказал доктор Питер Зильберг из университета Бар-Илан.