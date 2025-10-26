В Иерусалиме нашли ассирийскую печать

Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»

В Иерусалиме нашли ассирийскую печать

Фото: Israel Antiquities Authority

В ходе раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили фрагмент глины с надписью на аккадском языке. Об этом пишет The Times of Israel.

Размер находки — около 2,5 см. Объекту примерно 2700 лет, он обнаружен во время археологических раскопок недалеко от Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Это первое письменное свидетельство связей между Ассирийской империей и Иудейским царством. По мнению экспертов, надпись, вероятно, представляла собой налоговое уведомление от ассирийского императора иудейскому царю.

В найденном тексте упоминается имя высокопоставленного ассирийского чиновника и месяц Ав, в который, предположительно, был установлен срок внесения дани или налогов. Исследователи связывают находку с эпохой царя Сеннахирима.

«Мы имеем дело с восстанием [царя Иудеи] Езекии против [ассирийского царя] Сеннахериба. [Езекия] задержал уплату налогов на определенный период, что побудило Сеннахериба выступить в поход на Иерусалим», — сказал доктор Питер Зильберг из университета Бар-Илан.

Расскажите друзьям