В Иерусалиме нашли ассирийскую печать

Размер находки — около 2,5 см. Объекту примерно 2700 лет, он обнаружен во время археологических раскопок недалеко от Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Это первое письменное свидетельство связей между Ассирийской империей и Иудейским царством. По мнению экспертов, надпись, вероятно, представляла собой налоговое уведомление от ассирийского императора иудейскому царю.