Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

По ее словам, именно в 25 лет начинают развиваться хронические неинфекционные заболевания, такие как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет. Врач добавила, что развитие этих заболеваний происходит под влиянием как внешней среды, так и привычек самого человека.