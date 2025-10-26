Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»

Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

Фото: bennett tobias/Unplash

Процессы старения в организме человека начинаются примерно в 25 лет. Дальнейшие же изменения зависят от факторов внешней среды и образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.

По ее словам, именно в 25 лет начинают развиваться хронические неинфекционные заболевания, такие как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет. Врач добавила, что развитие этих заболеваний происходит под влиянием как внешней среды, так и привычек самого человека. 

По словам Рыковой, есть несколько факторов, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. К ним относятся физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также «гигиена сна», которая играет важную роль в сохранении когнитивных функций человека.

Недавно американские исследователи выяснили, что старение могут замедлить прочные социальные связи. Ученые проанализировали информацию о 2117 человек, средний возраст которых составляет 55 лет.

Расскажите друзьям