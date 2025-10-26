Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть

Процессы старения в организме человека начинаются примерно в 25 лет. Дальнейшие же изменения зависят от факторов внешней среды и образа жизни. Об этом РИА «Новости» сообщила доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ИКМ имени Склифосовского Сеченовского университета Светлана Рыкова.
По ее словам, именно в 25 лет начинают развиваться хронические неинфекционные заболевания, такие как проблемы с сердечно-сосудистой системой, диабет или ожирение, которые проявляются после 40 лет. Врач добавила, что развитие этих заболеваний происходит под влиянием как внешней среды, так и привычек самого человека.
По словам Рыковой, есть несколько факторов, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни. К ним относятся физическая активность, сбалансированное питание, гармония труда и отдыха, а также «гигиена сна», которая играет важную роль в сохранении когнитивных функций человека.
Недавно американские исследователи выяснили, что старение могут замедлить прочные социальные связи. Ученые проанализировали информацию о 2117 человек, средний возраст которых составляет 55 лет.