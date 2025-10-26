Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Эмир Кустурица рассказал, что съемки трех фильмов по книгам русских писателей начнутся в 2026 году
В Иерусалиме нашли ассирийскую печать
Врач назвала возраст, когда человек начинает стареть
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»

Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года

Фото: Iñaki Espejo-Saavedra/Flickr

Фронтмен Radiohead Том Йорк пояснил, что личные потери и ощущение необходимости остановиться стали причиной семилетнего перерыва в гастролях группы. Об этом он сказал в новом интервью The Times.

В 2018 году Radiohead завершили мировое турне A Moon Shaped Pool, и после этого музыканты не выступали вместе. Йорк сказал The Times: «Я думаю, что у нас что‑то не заладилось, поэтому нам пришлось остановиться. Шоу были великолепными, но было похоже, что нужно было остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва», — добавил он.

Том также признался, что с трудом переживал смерть своей первой жены Рэйчел Оуэн, которая скончалась в декабре 2016 года в возрасте 48 лет. Он сказал: «Мне все равно нужно было сделать остановку. Потому что я не давал себе времени горевать».

Недавно поклонники Radiohead нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне. Возможно, британская группа вернется с хиатуса с новым туром.

Расскажите друзьям