Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года

В 2018 году Radiohead завершили мировое турне A Moon Shaped Pool, и после этого музыканты не выступали вместе. Йорк сказал The Times: «Я думаю, что у нас что‑то не заладилось, поэтому нам пришлось остановиться. Шоу были великолепными, но было похоже, что нужно было остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва», — добавил он.