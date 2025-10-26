Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года

Фронтмен Radiohead Том Йорк пояснил, что личные потери и ощущение необходимости остановиться стали причиной семилетнего перерыва в гастролях группы. Об этом он сказал в новом интервью The Times.
В 2018 году Radiohead завершили мировое турне A Moon Shaped Pool, и после этого музыканты не выступали вместе. Йорк сказал The Times: «Я думаю, что у нас что‑то не заладилось, поэтому нам пришлось остановиться. Шоу были великолепными, но было похоже, что нужно было остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва», — добавил он.
Том также признался, что с трудом переживал смерть своей первой жены Рэйчел Оуэн, которая скончалась в декабре 2016 года в возрасте 48 лет. Он сказал: «Мне все равно нужно было сделать остановку. Потому что я не давал себе времени горевать».
Недавно поклонники Radiohead нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне. Возможно, британская группа вернется с хиатуса с новым туром.