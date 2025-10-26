Том Йорк рассказал, почему Radiohead не гастролировали с 2018 года
Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям

Фото: Samuel Regan-Asante/Unsplash

Следователи по делу об ограблении Лувра в Париже обнаружили улики, подтверждающие контакт одного из сотрудников охраны с участниками преступления. Об этом сообщает The Telegraph.

По версии следствия, злоумышленники попали в галерею Аполлона через балкон второго этажа, не оборудованный камерами наблюдения. По предварительным данным, cотрудник охраны мог передать грабителям сведения о системе безопасности.

19 октября из Лувра неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. По данным СМИ, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, отметил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются трое или четверо подозреваемых.
Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.

