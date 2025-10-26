Один из охранников Лувра мог оказать помощь грабителям

Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, отметил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются трое или четверо подозреваемых.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.