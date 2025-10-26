В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау

В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора

Фото: mos.ru

В Москве началась реставрация фасадов кафедрального Богоявленского собора на Спартаковской улице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сегодня пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы», — написал он.

Планируется, что специалисты завершат работы до конца 2026 года. Им предстоит расчистить отделку фасадов, ступеней и площадок, а затем отреставрировать поврежденную кирпичную кладку и элементы кровли. После этого будет выполнена консервация мозаичных панно.

Богоявленский собор в Елохове — один из старейших и крупнейших действующих храмов Москвы. В нем крестили Александра Пушкина. В XVI веке храм был деревянным, затем его перестроили в камне, а в середине XIX века реконструировали по проекту архитектора Евграфа Тюрина.

