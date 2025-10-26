В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора

Богоявленский собор в Елохове — один из старейших и крупнейших действующих храмов Москвы. В нем крестили Александра Пушкина. В XVI веке храм был деревянным, затем его перестроили в камне, а в середине XIX века реконструировали по проекту архитектора Евграфа Тюрина.