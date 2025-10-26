В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора

В Москве началась реставрация фасадов кафедрального Богоявленского собора на Спартаковской улице. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
«Сегодня пятикупольный собор высотой 56 метров поражает своим величественным внешним обликом. Фасады в стиле ампир украшены колоннами и полуколоннами, пилястрами и лепниной. Все это в том числе приведут в порядок реставраторы», — написал он.
Планируется, что специалисты завершат работы до конца 2026 года. Им предстоит расчистить отделку фасадов, ступеней и площадок, а затем отреставрировать поврежденную кирпичную кладку и элементы кровли. После этого будет выполнена консервация мозаичных панно.
Богоявленский собор в Елохове — один из старейших и крупнейших действующих храмов Москвы. В нем крестили Александра Пушкина. В XVI веке храм был деревянным, затем его перестроили в камне, а в середине XIX века реконструировали по проекту архитектора Евграфа Тюрина.