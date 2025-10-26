«Прошло довольно много времени, я думаю, три-четыре года с момента, когда я снималась в "Эйфории". Такое чувство, будто я вернулась домой. Мне было 20, когда я снималась в первой серии, приятно видеть многих из тех людей снова», — сказала Суини.