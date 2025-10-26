В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау

«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»

Фото: Victor Boyko/Getty Images for Miu Miu

Сидни Суини в интервью Variety рассказала, что испытала ностальгические ощущения от старта третьего сезона сериала «Эйфория». Актриса отметила, что рада вернуться к людям, с которыми снималась в начале карьеры.

«Прошло довольно много времени, я думаю, три-четыре года с момента, когда я снималась в "Эйфории". Такое чувство, будто я вернулась домой. Мне было 20, когда я снималась в первой серии, приятно видеть многих из тех людей снова», — сказала Суини.

Видео: @Variety

Недавно HBO объявил каст третьего сезона сериала. В нем появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот.

Сериал HBO, созданный Сэмом Левинсоном, вернется весной 2026 года с восемью новыми эпизодами. Кроме того, среди новых лиц, присоединившихся к команде, Белла Подарас, Билл Боднер, Келли Райс, Коллин Кэмп, Гидеон Адлон, Хемки Мадера, Гомер Гир, Джек Топалян, Джессика Блэр Херман, Кваме Паттерсон, Мэдисон Томпсон, Мэттью Уиллиг, Ребекка Пиджен и Сэм Траммелл.

К своим прежним ролям из прошлых сезонов вернутся Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми и другие. Ожидается, что в новых сериях произойдет временной скачок. Третий сезон расскажет о жизни героев шоу после старшей школы. Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Cъемки продолжения в 2023 году задержали из за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.

