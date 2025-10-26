Сидни Суини в интервью Variety рассказала, что испытала ностальгические ощущения от старта третьего сезона сериала «Эйфория». Актриса отметила, что рада вернуться к людям, с которыми снималась в начале карьеры.
«Прошло довольно много времени, я думаю, три-четыре года с момента, когда я снималась в "Эйфории". Такое чувство, будто я вернулась домой. Мне было 20, когда я снималась в первой серии, приятно видеть многих из тех людей снова», — сказала Суини.
Недавно HBO объявил каст третьего сезона сериала. В нем появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот.
Сериал HBO, созданный Сэмом Левинсоном, вернется весной 2026 года с восемью новыми эпизодами. Кроме того, среди новых лиц, присоединившихся к команде, Белла Подарас, Билл Боднер, Келли Райс, Коллин Кэмп, Гидеон Адлон, Хемки Мадера, Гомер Гир, Джек Топалян, Джессика Блэр Херман, Кваме Паттерсон, Мэдисон Томпсон, Мэттью Уиллиг, Ребекка Пиджен и Сэм Траммелл.
К своим прежним ролям из прошлых сезонов вернутся Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми и другие. Ожидается, что в новых сериях произойдет временной скачок. Третий сезон расскажет о жизни героев шоу после старшей школы. Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Cъемки продолжения в 2023 году задержали из за забастовок и смерти актера Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в возрасте 25 лет.