Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег

6 декабря режиссер «Крестного отца» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P. Journe. В центре циферблата на часах изображена рука в перчатке. Пальцы исчезают и появляются в разных конфигурациях в зависимости от времени суток. Несколько экземпляров часов поступили в 2021 году, один из них продали благотворительном аукционе Only Watch за 5 млн долларов.