Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
В Москве началась реставрация фасадов Богоявленского собора
«Такое чувство, будто я вернулась домой»: Сидни Суини — о третьем сезоне «Эйфории»
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау

Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег

Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

Фрэнсис Форд Коппола вынужден продавать свои вещи из-за финансовых трудностей. Об этом пишет New York Times.

6 декабря режиссер «Крестного отца» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P. Journe. В центре циферблата на часах изображена рука в перчатке. Пальцы исчезают и появляются в разных конфигурациях в зависимости от времени суток. Несколько экземпляров часов поступили в 2021 году, один из них продали благотворительном аукционе Only Watch за 5 млн долларов.

Коппола также хочет продать двое часов Patek Phillipes (Calatrava с предполагаемой ценой продажи от 6 до 12 тыс. долларов), World Time с предполагаемой ценой от 15 до 30 тыс. долларов), Blancpain Minute Repeater (предполагаемая цена: от 15  до 30 тыс. долларов), IWC Chronograph (от 3  до 6 тыс. долларов США), FP Journe (от 120 тыс. до 240 тыс. долларов) и Breguet Classique (от 4  до 6 тыс. долларов).

«Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола. По данным СМИ, сценарист часто снимал картины на собственные деньги. Еще в 1992 году он рассказывал, что задолжал кредиторам 98 млн долларов.

Последний фильм Копполы «Мегалополис» вышел в 2024 году.  На его производство ушло более 100 миллионов долларов, значительную часть которых режиссер оплатил из собственного кармана. Лента провалилась в прокате — сборы фильма составили всего 14,4 млн долларов.

«Многие из моих фильмов со временем окупаются», — отметил обладатель пяти статуэток «Оскар». Он привел в пример свою картину «Апокалипсис сегодня», которая также вогнала его в долги, но за несколько десятилетий сумела принести 150 млн долларов.

Коппола добавил, что долго сопротивлялся выходу фильма на стриминговых платформах, поскольку считал, что для полного понимания его необходимо показать в кинотеатре. А через несколько месяцев после премеры он открыто заявил, что разорился.

«У меня нет денег, потому что я вложил все деньги, которые занял, в создание „Мегаполиса“. Они практически закончились», — сказал он в марте в подкасте «Tetragrammaton», общаясь с музыкальным продюсером Риком Рубином. 

