Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола выставит на продажу дорогие часы из‑за нехватки денег

Фрэнсис Форд Коппола вынужден продавать свои вещи из-за финансовых трудностей. Об этом пишет New York Times.
6 декабря режиссер «Крестного отца» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов. Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P. Journe. В центре циферблата на часах изображена рука в перчатке. Пальцы исчезают и появляются в разных конфигурациях в зависимости от времени суток. Несколько экземпляров часов поступили в 2021 году, один из них продали благотворительном аукционе Only Watch за 5 млн долларов.
Коппола также хочет продать двое часов Patek Phillipes (Calatrava с предполагаемой ценой продажи от 6 до 12 тыс. долларов), World Time с предполагаемой ценой от 15 до 30 тыс. долларов), Blancpain Minute Repeater (предполагаемая цена: от 15 до 30 тыс. долларов), IWC Chronograph (от 3 до 6 тыс. долларов США), FP Journe (от 120 тыс. до 240 тыс. долларов) и Breguet Classique (от 4 до 6 тыс. долларов).
«Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола. По данным СМИ, сценарист часто снимал картины на собственные деньги. Еще в 1992 году он рассказывал, что задолжал кредиторам 98 млн долларов.
Последний фильм Копполы «Мегалополис» вышел в 2024 году. На его производство ушло более 100 миллионов долларов, значительную часть которых режиссер оплатил из собственного кармана. Лента провалилась в прокате — сборы фильма составили всего 14,4 млн долларов.
«Многие из моих фильмов со временем окупаются», — отметил обладатель пяти статуэток «Оскар». Он привел в пример свою картину «Апокалипсис сегодня», которая также вогнала его в долги, но за несколько десятилетий сумела принести 150 млн долларов.
Коппола добавил, что долго сопротивлялся выходу фильма на стриминговых платформах, поскольку считал, что для полного понимания его необходимо показать в кинотеатре. А через несколько месяцев после премеры он открыто заявил, что разорился.
«У меня нет денег, потому что я вложил все деньги, которые занял, в создание „Мегаполиса“. Они практически закончились», — сказал он в марте в подкасте «Tetragrammaton», общаясь с музыкальным продюсером Риком Рубином.