«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября

Лента рассказывает о благотворительном шоу «One to One», которое Леннон организовал в 1972 году после ухода из The Beatles. Зрители смогут узнать из картины о 18 месяцах, предшествовавших шоу, когда Леннон и Йоко жили в квартире в Гринвич-Виллидж. В проекте используются архивные кадры того времени и музыка, ремикшированная сыном пары Шоном Оно Ленноном.