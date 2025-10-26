В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
«С глазу на глаз: Джон и Йоко» о жизни музыканта The Beatles выйдет на HBO Max 14 ноября

Фото: Mercury Studios

HBO Max представил трейлер документального фильма «С глазу на глаз: Джон и Йоко», посвященный жизни музыканта группы The Beatles Джона Леннона и художницы Йоко Оно. Премьера на стриминге ожидается 14 ноября.

Фильм поставил лауреат премии «Оскар» Кевин МакДональд, известный по картинам «Мавританец» и «Последний король Шотландии». Он представил «откровенный взгляд изнутри» на жизнь знаменитой пары в начале 70-х годов.

Видео: HBO Max

Лента рассказывает о благотворительном шоу «One to One», которое Леннон организовал в 1972 году после ухода из The Beatles. Зрители смогут узнать из картины о 18 месяцах, предшествовавших шоу, когда Леннон и Йоко жили в квартире в Гринвич-Виллидж. В проекте используются архивные кадры того времени и музыка, ремикшированная сыном пары Шоном Оно Ленноном.

«С глазу на глаз» впервые показали на Венецианском фестивале в августе 2024 года. 11 апреля 2025 года фильм начали показывать в кинотеатрах США.

