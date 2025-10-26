Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов

На первом месте оказался «Голдфингер» 1964 года — третий фильм из цикла о суперагенте Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли. «По сюжету фильм не слишком отличается от того, что можно ожидать от большинства фильмов об агенте 007, где Бонду приходится заниматься своими обычными шпионскими делами, пытаясь помешать амбициозному преступнику совершить масштабное ограбление, чтобы дестабилизировать мировую экономику. „Доктор Ноу“ был хорош, „Из России с любовью“ великолепен, а „Голдфингер“ достиг следующей качественной вершины, и он очень похож на классического Джеймса Бонда во всех смыслах. Все ингредиенты на своих местах», — пишет Collider.