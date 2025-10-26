В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов

Фото: Ian Fleming’s Goldfinger

Collider составил список величайших шпионских фильмов всех времен. В него вошли 20 картин. По данным СМИ, ленты охватывают несколько десятилетий — так, самый первый фильм был снят около ста лет назад, а самый последний — примерно в середине 2020-х годов.

На первом месте оказался «Голдфингер» 1964 года — третий фильм из цикла о суперагенте Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли. «По сюжету фильм не слишком отличается от того, что можно ожидать от большинства фильмов об агенте 007, где Бонду приходится заниматься своими обычными шпионскими делами, пытаясь помешать амбициозному преступнику совершить масштабное ограбление, чтобы дестабилизировать мировую экономику. „Доктор Ноу“ был хорош, „Из России с любовью“ великолепен, а „Голдфингер“ достиг следующей качественной вершины, и он очень похож на классического Джеймса Бонда во всех смыслах. Все ингредиенты на своих местах», — пишет Collider.

Вторую строчку заняла картина «На север через северо-запад» (1959), режиссером которой выступил Альфред Хичкок. Третье место получил «Третий человек» Кэрола Рида. На четвертом и пятом местах рейтинга —  «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка и «Армия теней» Жан-Пьера Мельвиля.

В списке также есть «Маньчжурский кандидат» (1962), «На секретной службе Ее Величества» (1969), «39 ступеней» (1935), «Идентификация Борна» (2002), «Шпионы» (1928) и другие. На последнем месте расположился «Мюнхен» (2005) Стивена Спилберга.

Ранее Collider составил список «лучших злодеев мультфильмов DreamWorks». В него вошли 25 персонажей. Рейтинг возглавил Смерть, или Волк, из второй части «Кота в сапогах». СМИ также представило список из 10 лучших романтических эпосов. На первом месте в нем оказался «Титаник» Джеймса Кэмерона.

