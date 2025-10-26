В России учредили новый профессиональный праздник — День работника суда. Его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.
Праздник приурочили к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Документ закрепил порядок рассмотрения дел судами и зафиксировал, что гражданские и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон — обвинения и защиты. Он также установил порядок вызова истца и ответчика, а также право суда применять меры принуждения, включая арест.
По данным правительства, установить праздничную дату предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
В августе Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре другой профессиональный праздник ― День артиста. Его планируют отмечать 17 января ― в день рождения Константина Станиславского, народного артиста СССР, актера, театрального режиссера и создателя собственной системы актерского мастерства. Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям.
Идея ввести новую дату принадлежит председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову. Он обратился с соответствующим предложением в правительство.