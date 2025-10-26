В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже

В России появился новый праздник — День работника суда

Фото: Tingey Injury Law Firm/Unplash

В России учредили новый профессиональный праздник — День работника суда. Его будут отмечать ежегодно 5 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Праздник приурочили к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Документ закрепил порядок рассмотрения дел судами и зафиксировал, что гражданские и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон — обвинения и защиты. Он также установил порядок вызова истца и ответчика, а также право суда применять меры принуждения, включая арест.

По данным правительства, установить праздничную дату предложил председатель Верховного суда Игорь Краснов. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

В августе Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре другой профессиональный праздник ― День артиста. Его планируют отмечать 17 января ― в день рождения Константина Станиславского, народного артиста СССР, актера, театрального режиссера и создателя собственной системы актерского мастерства. Праздник будет посвящен артистам театра, кино, цирка, а также музыкантам и эстрадным исполнителям.

Идея ввести новую дату принадлежит председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову. Он обратился с соответствующим предложением в правительство.

