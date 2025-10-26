Праздник приурочили к дате издания указа императора Петра I «О форме суда», выпущенного в 1723 году. Документ закрепил порядок рассмотрения дел судами и зафиксировал, что гражданские и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон — обвинения и защиты. Он также установил порядок вызова истца и ответчика, а также право суда применять меры принуждения, включая арест.