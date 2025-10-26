В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

В Франции задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра, cообщает Le Figaro.
Одного из них нашли в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир. Второй арестован в Сен-Сен-Дени. Их арестовали по обвинению в организованной краже и преступном сговоре. По данным следствия, всего грабителей было четверо.
19 октября из Лувра неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. По данным СМИ, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.
Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, отметил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются трое или четверо подозреваемых.
Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.