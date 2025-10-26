В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Collider выбрал топ-20 величайших шпионских фильмов
В России появился новый праздник — День работника суда
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна

В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

В Франции задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра, cообщает Le Figaro.

Одного из них нашли в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир. Второй арестован в Сен-Сен-Дени. Их арестовали по обвинению в организованной краже и преступном сговоре. По данным следствия, всего грабителей было четверо.

19 октября из Лувра неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. По данным СМИ, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, отметил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются трое или четверо подозреваемых.

Лувр — один из крупнейших музеев мира, он расположен в центре Парижа. В музее хранится более 500 тыс. исторических объектов из разных эпох и регионов мира.

Расскажите друзьям