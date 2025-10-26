Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая выставят на аукцион

Известная гравюра Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» будет продана на аукционе в Гонконге. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.
Торги пройдут 22 ноября. Гравюра оценивается в 250–300 тысяч фунтов стерлингов (около 26–31 млн рублей).
Как пишет The New York Times, миллиардер и основатель японского музея «Окада» Кадзуо Окада продает «Большую волну в Канагаве» и другие произведения из‑за долга в 50 млн долларов после судебного спора с магнатом казино Стивом Уинном. Они обвиняли друг друга в коррупции.
Спор с Уинном был решен во внесудебном порядке в 2018 году, но Окада не оплатил услуги адвокатской фирмы Bartlit Beck. Суд постановил продать активы, принадлежащие музею. Помимо гравюры, на аукционе окажутся еще 125 лотов из музея.
«Большая волна у Канагавы» входит в серию «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая. Рисунок создан в период с 1823 по 1831 год.