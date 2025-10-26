Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая выставят на аукцион

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
В России появился новый праздник — День работника суда
В Париже задержали двух подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах
Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна

Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая выставят на аукцион

Известная гравюра Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» будет продана на аукционе в Гонконге. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Торги пройдут 22 ноября. Гравюра оценивается в 250–300 тысяч фунтов стерлингов (около 26–31 млн рублей).

Как пишет The New York Times, миллиардер и основатель японского музея «Окада» Кадзуо Окада продает «Большую волну в Канагаве» и другие произведения из‑за долга в 50 млн долларов после судебного спора с магнатом казино Стивом Уинном. Они обвиняли друг друга в коррупции.

Спор с Уинном был решен во внесудебном порядке в 2018 году, но Окада не оплатил услуги адвокатской фирмы Bartlit Beck. Суд постановил продать активы, принадлежащие музею. Помимо гравюры, на аукционе окажутся еще 125 лотов из музея.

«Большая волна у Канагавы» входит в серию «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая. Рисунок создан в период с 1823 по 1831 год.

