Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах

Во время недавней беседы с журналистами режиссер Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать искусственный интеллект в любом из своих будущих фильмов. Об этом пишет Variety.
«Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует», — сказал дель Торо. «Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию, пока не умру. На днях кто‑то написал мне электронное письмо, в котором спросил: „Какова ваша позиция по поводу искусственного интеллекта?“ И мой ответ был очень коротким: „Я лучше умру“», — добавил режиссер.
Далее он сравнил персонажа его нового фильма Виктора Франкенштейна с теми, кто разрабатывает искусственный интеллект. «Я действительно хотел, чтобы высокомерие [Франкенштейна] было в чем‑то похоже на tech bros (выражение, обозначающее людей, работающих в технологической индустрии. — Прим. ред.)», — сказал Гильермо. «Он в некотором роде слеп, не задумываясь о последствиях своего создания, и я думаю, нам нужно сделать паузу и подумать, куда мы движемся», — пояснил он.
Недавно Netfliх представил полноценный трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо. Фильм выйдет в ограниченный прокат в октябре, а 7 ноября появится на стриминговом сервисе.
В новой экранизации романа Мэри Шелли историю расскажут с двух точек зрения ― ученого, который попытался победить смерть силой науки, и созданного им монстра. Гильермо дель Торо рассказывал, что работал над экранизацией «Франкенштейна» десятилетиями, прежде чем Netflix наконец дал проекту зеленый свет.