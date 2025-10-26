Гильермо дель Торо сказал, что он скорее умрет, чем будет использовать ИИ в своих фильмах

«Искусственный интеллект, особенно генеративный, меня не интересует и никогда не заинтересует», — сказал дель Торо. «Мне 61 год, и я надеюсь, что смогу оставаться равнодушным к его использованию, пока не умру. На днях кто‑то написал мне электронное письмо, в котором спросил: „Какова ваша позиция по поводу искусственного интеллекта?“ И мой ответ был очень коротким: „Я лучше умру“», — добавил режиссер.