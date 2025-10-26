В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и Де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»

Картину «Бюст женщины в шляпе с цветами» Пикассо продали за 32 млн евро

Фото: @drouot_paris

Картина художника Пабло Пикассо «Бюст женщины в цветочной шляпе» была продана на аукционе во Франции за 32 млн евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом Drouot.

«[Работа] была продана за 32 млн евро после продолжительной борьбы между 18 международными претендентами», — говорится в сообщении аукционного дома.

Художник создал эту работу в июле 1943 года. Он изобразил на полотне свою давнюю музу и партнершу — французскую художницу и фотографа Дору Маар.

Портрет Доры Маар входит в серию Пикассо «Женщина в шляпе». Специалисты отметили, что картина очень хорошо сохранилась и не утратила яркость цвета, словно художник написал ее только что. 80 лет портрет находился в частной семейной коллекции. В продаже в последний раз он был в 1944 году.

