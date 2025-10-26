Картина художника Пабло Пикассо «Бюст женщины в цветочной шляпе» была продана на аукционе во Франции за 32 млн евро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом Drouot.
«[Работа] была продана за 32 млн евро после продолжительной борьбы между 18 международными претендентами», — говорится в сообщении аукционного дома.
Художник создал эту работу в июле 1943 года. Он изобразил на полотне свою давнюю музу и партнершу — французскую художницу и фотографа Дору Маар.
Портрет Доры Маар входит в серию Пикассо «Женщина в шляпе». Специалисты отметили, что картина очень хорошо сохранилась и не утратила яркость цвета, словно художник написал ее только что. 80 лет портрет находился в частной семейной коллекции. В продаже в последний раз он был в 1944 году.