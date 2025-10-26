Портрет Доры Маар входит в серию Пикассо «Женщина в шляпе». Специалисты отметили, что картина очень хорошо сохранилась и не утратила яркость цвета, словно художник написал ее только что. 80 лет портрет находился в частной семейной коллекции. В продаже в последний раз он был в 1944 году.