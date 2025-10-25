Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO

Аран Мерфи, 18-летний сын Килиана Мерфи, пополнил актерский состав предстоящего сериала «War» («Война»), на которым работают HBO и Sky. Об этом говорится в инстаграме* актерского агентства Lisa Richards Agency.
Вместе с Мерфи на экране появятся Сиенна Миллер, Доминик Уэст, звезда «Теда Лассо» Ник Мохаммед и Селия Имри («Все к лучшему»).
Режиссером выступит Бен Тейлор, работавший над «Сексуальным просвещением», а сценаристом ― Джордж Кэй («Час», «Мой безумный дневник», «Убивая Еву»).
Первый сезон «Войны» расскажет о противостоянии двух престижных юридических фирм Лондона. Они сталкиваются лицом к лицу в громком бракоразводном процессе кинозвезды и бизнесмена в сфере IT. Причем каждая из сторон уверена в своей победе. По задумке создателей, первый сезон станет лишь началом антологии громких судебных дел.
Для Арана Мерфи это не первый крупный кинопроект. В феврале 2024-го он получил роль в картине «Клара и Солнце» Тайки Вайтити. Фильм расскажет о девочке-подростке Джози (Эми Адамс), которой мать покупает робота-подругу Клару (Дженна Ортега), чтобы помочь ей справиться с одиночеством. Аран Мерфи сыграет друга и соседа Джози.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.