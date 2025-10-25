Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO

Первый сезон «Войны» расскажет о противостоянии двух престижных юридических фирм Лондона. Они сталкиваются лицом к лицу в громком бракоразводном процессе кинозвезды и бизнесмена в сфере IT. Причем каждая из сторон уверена в своей победе. По задумке создателей, первый сезон станет лишь началом антологии громких судебных дел.