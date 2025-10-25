Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию

Конкурс World Travel Awards, который называют туристическим «Оскаром», определил лауреатов этого года. Лучшим туристическим направлением Европы в шестой раз с 2017 года стала Португалия. В прошлом году она уступила это звание Греции.
Автономный регион Португалии Мадейра признали лучшим островным направлением в Европе, Лиссабон ― лучшим городом для отдыха, а Порту — лучшим городским направлением.
Звание главного культурного направления завоевала Франция. Отдельную награду получили Канны как лучшее место, где проходят фестивали и культурные мероприятия.
Туристическим «Оскаром» отметили и грузинский город Батуми на Черном море. Его признали лучшим всесезонным направлением в Европе. Армения получила награду как ведущее направление культурного наследия Европы.
Лучшей авиакомпанией Европы объявили немецкую Lufthansa, а лучшим аэропортом ― воздушную гавань Цюриха. Россию в рейтинг не включили.
Помимо Европы, награды вручали и для других регионов ― Африки, Азии, Центральной, Северной и Южной Америки, Океании и Карибского региона.