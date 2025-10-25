Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Сын Киллиана Мерфи снимется в сериале HBO
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб

Лучшим туристическим направлением Европы признали Португалию

Фото: Nick Karvounis/Unsplash

Конкурс World Travel Awards, который называют туристическим «Оскаром», определил лауреатов этого года. Лучшим туристическим направлением Европы в шестой раз с 2017 года стала Португалия. В прошлом году она уступила это звание Греции. 

Автономный регион Португалии Мадейра признали лучшим островным направлением в Европе, Лиссабон ― лучшим городом для отдыха, а Порту — лучшим городским направлением.

Звание главного культурного направления завоевала Франция. Отдельную награду получили Канны как лучшее место, где проходят фестивали и культурные мероприятия.

Туристическим «Оскаром» отметили и грузинский город Батуми на Черном море. Его признали лучшим всесезонным направлением в Европе. Армения получила награду как ведущее направление культурного наследия Европы. 

Лучшей авиакомпанией Европы объявили немецкую Lufthansa, а лучшим аэропортом ― воздушную гавань Цюриха. Россию в рейтинг не включили. 

Помимо Европы, награды вручали и для других регионов ― Африки, Азии, Центральной, Северной и Южной Америки, Океании и Карибского региона. 

Расскажите друзьям
Теги:
Lufthansa