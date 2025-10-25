В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и де Ниро
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером

В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик

Пропашая картина Пабло Пикассо

Национальная полиция Испании обнаружила картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая пропала 3 октября во время транспортировки из Мадрида в Гранаду для участия в выставке. Об этом сообщает El Pais.

Правоохранители предполагают, что небольшое произведение размером 12,7 на 9,8 сантиметра просто забыли погрузить в грузовик. В результате оно осталось в столице Испании, где его и нашли.

«Натюрморт с гитарой» собирались отправить 2 октября вместе с другими произведениями из Мадрида в культурный центр CajaGranada. Там работа Пикассо должна была стать частью выставки «Натюрморт. La eternidad de lo inerte». Однако, когда в Гранаде все картины распределили по выставке, обнаружилось, что «Натюрморта с гитарой» не достает. 

Полиция начала расследование о пропаже 10 октября после того, как организаторы выставки в Гранаде подали жалобу. Правоохранители поместили картину в базу Интерпола, где хранятся сведения о более 57 тыс. украденных или пропавших произведений искусства.

Как отмечает Euronews, когда поиски не дали результатов, следователи, проверявшие партию с доставкой, выявили несоответствия в нумерации упаковок. Это натолкнуло их на мысль вновь проверить хранилище в Мадриде, где произведения ждали транспортировки в Гранаду. Там пропавшую картину и нашли. 

«Натюрморт с гитарой» был написан Пикассо гуашью в 1921 году. По данным Ideal, картина была застрахована на сумму около 600 тыс. евро. 

Расскажите друзьям