В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик

Национальная полиция Испании обнаружила картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая пропала 3 октября во время транспортировки из Мадрида в Гранаду для участия в выставке. Об этом сообщает El Pais.
Правоохранители предполагают, что небольшое произведение размером 12,7 на 9,8 сантиметра просто забыли погрузить в грузовик. В результате оно осталось в столице Испании, где его и нашли.
«Натюрморт с гитарой» собирались отправить 2 октября вместе с другими произведениями из Мадрида в культурный центр CajaGranada. Там работа Пикассо должна была стать частью выставки «Натюрморт. La eternidad de lo inerte». Однако, когда в Гранаде все картины распределили по выставке, обнаружилось, что «Натюрморта с гитарой» не достает.
Полиция начала расследование о пропаже 10 октября после того, как организаторы выставки в Гранаде подали жалобу. Правоохранители поместили картину в базу Интерпола, где хранятся сведения о более 57 тыс. украденных или пропавших произведений искусства.
Как отмечает Euronews, когда поиски не дали результатов, следователи, проверявшие партию с доставкой, выявили несоответствия в нумерации упаковок. Это натолкнуло их на мысль вновь проверить хранилище в Мадриде, где произведения ждали транспортировки в Гранаду. Там пропавшую картину и нашли.
«Натюрморт с гитарой» был написан Пикассо гуашью в 1921 году. По данным Ideal, картина была застрахована на сумму около 600 тыс. евро.