Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и де Ниро

В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы
В Испании нашли пропавшую картину Пикассо. Предположительно, ее просто забыли погрузить в грузовик
Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером

Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и де Ниро

Фото: Театр Олега Табакова

В возрасте 79 лет умер актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий. Об этом сообщают «Известия».

Золотницкий скончался после продолжительной болезни. В 2011 году он перенес микроинсульт, но восстановился и продолжил выходить на сцену. Однако после еще одного инсульта в 2017-м у него нарушилась речь и координация.

Золотницкий озвучивал героев, которых играли Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. В качестве киноактера он наиболее известен ролью дворецкого Роджерса в двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.

За свою театральную карьеру он успел посотрудничать с Театром имени Маяковского, Театром имени Моссовета и Театром-студии киноактера, с 1989 года работал в труппе Театра Табакова. 

Он исполнял ведущие роли в классических спектаклях ― «Горе от ума»,  «Комедия ошибок», «Идиот», «Обыкновенная истории», «Признание авантюриста Феликса Круля» и других.  

Расскажите друзьям