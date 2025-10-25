Умер актер Алексей Золотницкий, подаривший голос персонажам Хопкинса, Делона и де Ниро

В возрасте 79 лет умер актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий. Об этом сообщают «Известия».
Золотницкий скончался после продолжительной болезни. В 2011 году он перенес микроинсульт, но восстановился и продолжил выходить на сцену. Однако после еще одного инсульта в 2017-м у него нарушилась речь и координация.
Золотницкий озвучивал героев, которых играли Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. В качестве киноактера он наиболее известен ролью дворецкого Роджерса в двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.
За свою театральную карьеру он успел посотрудничать с Театром имени Маяковского, Театром имени Моссовета и Театром-студии киноактера, с 1989 года работал в труппе Театра Табакова.
Он исполнял ведущие роли в классических спектаклях ― «Горе от ума», «Комедия ошибок», «Идиот», «Обыкновенная истории», «Признание авантюриста Феликса Круля» и других.