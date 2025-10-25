Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы

22 октября в одной из школ Японии пятиклассники практиковали разговорную английскую речь с помощью демоверсии хоррор-игры Silent Hill, выпущенной Хидео Кодзимой в 2014 году под названием P.T. (Playable Teaser).

Под руководством учителя дети проходили сюжет, выбирая действия персонажа на английском. Все команды и диалоги звучали вслух, что превращало занятие в интерактив.

Неожиданные игровые моменты вроде звонящего телефона вызывали легкий испуг у школьников, но помогали использовать повседневные выражения вроде «пройтись по комнате» или «ответить на звонок» в естественном контексте.

Интерактивный тизер P.T. вышел эксклюзивно для PlayStation 4. Игра представляла собой психологический хоррор от первого лица, где игрок блуждал по бесконечно петляющему коридору дома, сталкиваясь с жуткими видениями и загадками.

Лишь после прохождения становилось ясно, что P.T. — это анонс новой части серии Silent Hill, создаваемой Кодзимой совместно с режиссером Гильермо дель Торо и актером Норманом Ридусом. Однако проект Silent Hills был отменен после конфликта Кодзимы с Konami, а сам P.T. удален из PS Store.

