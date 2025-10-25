В Японии школьников учат английскому по демоверсии Silent Hills Хидео Кодзимы

Лишь после прохождения становилось ясно, что P.T. — это анонс новой части серии Silent Hill, создаваемой Кодзимой совместно с режиссером Гильермо дель Торо и актером Норманом Ридусом. Однако проект Silent Hills был отменен после конфликта Кодзимы с Konami, а сам P.T. удален из PS Store.