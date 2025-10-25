Netflix закрыла студию Boss Fight, известную по мобильной игре «Игра в кальмара»

Netflix закрыла студию Boss Fight, разработавшую мобильную игру Squid Game Unleashed. С 2024 года она собрала более 10 млн загрузок и заняла первое место в чартах 26 стран.
«Конечно, это плохие новости, но я очень благодарен за то время, что мы провели в Netflix. Мы работали с замечательными людьми и создали множество игр, которыми я очень горжусь», — написал сооснователь студии Дэвид Риппи.
Решение было принято на фоне пересмотра стратегии Netflix в игровой индустрии. Руководитель игрового направления Ален Таскан объявил о переходе к более простым и массовым проектам, связанным с популярными франшизами стримингового сервиса.
Игровое подразделение Netflix существовало с 2021 года. Президент игрового подразделения Netflix Ален Таскан, занявший пост в 2024 году, сменил стратегию компании, сосредоточившись на более доступных казуальных играх, вдохновленных популярными сериалами сервиса.