Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»

Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
После ограбления Лувра часть драгоценностей музея перевезли в Банк Франции
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»

Фото: Sikelia Productions

Стриминговый сервис Mubi показал новые постеры к фильму «Умри, моя любовь». Картина выйдет в российский прокат 27 ноября.

Фильм рассказывает о паре, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в дом в горах Монтаны. Жизнь главной героини, страдающей от биполярного расстройства, постепенно превращается в кошмар.

1/2
2/2

Главные роли в картине исполняют Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. В актерский состав проекта также вошли Ник Нолте («Повелитель приливов»), Сисси Спейсек («Дочь шахтера»), Лейкит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Габриэлла Роуз («Моди»).

Фильм сняла Линн Рамзи, известная по «Что‑то не так с Кевином». Она также написала сценарий при участии Энди Уолша. Оператором картины выступил Шеймас МакГарви («В объятиях лжи», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»). Среди продюсеров «Умри, моя любовь» числится Мартин Скорсезе.

Расскажите друзьям