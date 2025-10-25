Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»

Стриминговый сервис Mubi показал новые постеры к фильму «Умри, моя любовь». Картина выйдет в российский прокат 27 ноября.
Фильм рассказывает о паре, чья жизнь резко меняется после рождения ребенка и переезда в дом в горах Монтаны. Жизнь главной героини, страдающей от биполярного расстройства, постепенно превращается в кошмар.
Главные роли в картине исполняют Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. В актерский состав проекта также вошли Ник Нолте («Повелитель приливов»), Сисси Спейсек («Дочь шахтера»), Лейкит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»), Габриэлла Роуз («Моди»).
Фильм сняла Линн Рамзи, известная по «Что‑то не так с Кевином». Она также написала сценарий при участии Энди Уолша. Оператором картины выступил Шеймас МакГарви («В объятиях лжи», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»). Среди продюсеров «Умри, моя любовь» числится Мартин Скорсезе.