После ограбления Лувра часть драгоценностей музея перевезли в Банк Франции

Часть ювелирных украшений из коллекции Лувра перевезли в хранилище Банка Франции в целях безопасности. Об этом сообщает RTL.

Перевозка прошла незаметно и с максимальными мерами охраны. По информации издания, на хранение в Банк Франции доставили королевские драгоценности, выставленные в галерее Аполлона, и украшения из других залов музея. 

«Государство и руководство музея, по-видимому, решили не рисковать до завершения проверки системы безопасности на предмет возможных уязвимостей», ― пишет RTL.

Перевезенные украшения поместили в главное хранилище национального банка ― гигантский сейф, расположенный на глубине 26 метров, где хранится 90% золотого запаса Франции. В том же хранилище несколько лет находятся тетради Леонардо да Винчи, которые оцениваются в более чем 600 млн евро. 

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло 7 минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу. Ущерб оценили в 88 млн евро.

