После ограбления Лувра часть драгоценностей музея перевезли в Банк Франции

Перевезенные украшения поместили в главное хранилище национального банка ― гигантский сейф, расположенный на глубине 26 метров, где хранится 90% золотого запаса Франции. В том же хранилище несколько лет находятся тетради Леонардо да Винчи, которые оцениваются в более чем 600 млн евро.