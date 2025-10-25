Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля

Актер и режиссер Вадим Демчог объявил об открытии собственного театра «Демчог Театр», который станет пространством, где зритель превращается в полноправного соавтора происходящего.
История нового проекта начнется 27 октября в Театре Терезы Дуровой с постановки «Закрой глаза и смотри», выросшей из «Арлекиниады». По словам Демчога, идея назвать театр его именем сначала вызывала сомнения, так как казалась слишком личной и прямой.
Однако со временем он понял, что за этим решением стоит не проявление эго, а осознание ответственности за команду, философию и живое творческое пространство.
«Можно сказать, что мы переживаем переход в новое состояние. Змейка сбросила шкурку и отрастила новую — вместе с новым чувством права манифестировать свои ценности. У нас уже есть мышечный корпус, есть зрелость, сплоченность, ощущение ответственности за то, что мы делаем. И это потребовало новой формы, нового образа, новой одежды. Когда человек взрослеет, меняется и его способ говорить с миром. Театр — не исключение», — сказал Демчог.
Философия театра основана на идее совместного творчества. Здесь зритель не просто наблюдатель, а участник действия. Демчог подчеркивает, что это не интерактив, а совместное проживание, когда эмоции зрительного зала становятся частью спектакля и напрямую влияют на его течение.