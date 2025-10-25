Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля

«Можно сказать, что мы переживаем переход в новое состояние. Змейка сбросила шкурку и отрастила новую — вместе с новым чувством права манифестировать свои ценности. У нас уже есть мышечный корпус, есть зрелость, сплоченность, ощущение ответственности за то, что мы делаем. И это потребовало новой формы, нового образа, новой одежды. Когда человек взрослеет, меняется и его способ говорить с миром. Театр — не исключение», — сказал Демчог.