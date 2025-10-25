Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля

Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
После ограбления Лувра часть драгоценностей музея перевезли в Банк Франции
Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»

Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля

Актер и режиссер Вадим Демчог объявил об открытии собственного театра «Демчог Театр», который станет пространством, где зритель превращается в полноправного соавтора происходящего.

История нового проекта начнется 27 октября в Театре Терезы Дуровой с постановки «Закрой глаза и смотри», выросшей из «Арлекиниады». По словам Демчога, идея назвать театр его именем сначала вызывала сомнения, так как казалась слишком личной и прямой.

Однако со временем он понял, что за этим решением стоит не проявление эго, а осознание ответственности за команду, философию и живое творческое пространство.

«Можно сказать, что мы переживаем переход в новое состояние. Змейка сбросила шкурку и отрастила новую — вместе с новым чувством права манифестировать свои ценности. У нас уже есть мышечный корпус, есть зрелость, сплоченность, ощущение ответственности за то, что мы делаем. И это потребовало новой формы, нового образа, новой одежды. Когда человек взрослеет, меняется и его способ говорить с миром. Театр — не исключение», — сказал Демчог.

Философия театра основана на идее совместного творчества. Здесь зритель не просто наблюдатель, а участник действия. Демчог подчеркивает, что это не интерактив, а совместное проживание, когда эмоции зрительного зала становятся частью спектакля и напрямую влияют на его течение.

