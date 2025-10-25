Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»

Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон на постерах триллера «Умри, моя любовь»
Вадим Демчог откроет театр, где зритель становится соавтором спектакля
После ограбления Лувра часть драгоценностей музея перевезли в Банк Франции
«Аэрофлот» представил обновленное детское меню и дорожные наборы к осенним каникулам
Lionsgate выбрала фаната, который сыграет в новой части «Голодных игр» — «Рассвет жатвы»
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix
В России заблокировали сервис MyAnimeList
Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»
Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро

Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»

Студия Darkstone Digital, известная по хоррору The Mortuary Assistant, представила первый трейлер своей новой игры Paranormal Activity: Threshold, вдохновленной одноименной киновселенной.

Игра выполнена в стиле found footage («найденная пленка») и рассказывает историю пары, которая переезжает в «единственный дом, который могла себе позволить». Вскоре их новая жизнь превращается в кошмар: предметы начинают двигаться сами, в темноте слышатся шаги и шорохи, а невидимая сила охотится на жильцов.

В ролике показали, что игрок управляет героем, снимающим происходящее на видеокамеру, исследует дом, использует спиритическую доску и приборы для общения с потусторонним миром.

Разработчики обещают «уникально пугающий опыт», который сохранит дух оригинальной серии Paranormal Activity. Darkstone Digital прославилась после релиза в 2022 году хоррора The Mortuary Assistant, где игрокам нужно бороться с телами покойников, сталкиваясь с демонами.

