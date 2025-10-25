Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»

Игра выполнена в стиле found footage («найденная пленка») и рассказывает историю пары, которая переезжает в «единственный дом, который могла себе позволить». Вскоре их новая жизнь превращается в кошмар: предметы начинают двигаться сами, в темноте слышатся шаги и шорохи, а невидимая сила охотится на жильцов.