Создатели хоррора The Mortuary Assistant показали первый трейлер игры по «Паранормальному явлению»

Студия Darkstone Digital, известная по хоррору The Mortuary Assistant, представила первый трейлер своей новой игры Paranormal Activity: Threshold, вдохновленной одноименной киновселенной.
Игра выполнена в стиле found footage («найденная пленка») и рассказывает историю пары, которая переезжает в «единственный дом, который могла себе позволить». Вскоре их новая жизнь превращается в кошмар: предметы начинают двигаться сами, в темноте слышатся шаги и шорохи, а невидимая сила охотится на жильцов.
В ролике показали, что игрок управляет героем, снимающим происходящее на видеокамеру, исследует дом, использует спиритическую доску и приборы для общения с потусторонним миром.
Разработчики обещают «уникально пугающий опыт», который сохранит дух оригинальной серии Paranormal Activity. Darkstone Digital прославилась после релиза в 2022 году хоррора The Mortuary Assistant, где игрокам нужно бороться с телами покойников, сталкиваясь с демонами.