Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла

Фото: cruzbeckham

Круз Бекхэм начал свою музыкальную карьеру, выпустив сразу два дебютных сингла: «Optics» и «Lick The Toad». Они наполнены психоделическим звучанием и атмосферой британского инди.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм работал над звучанием треков с Люком Причардом из The Kooks. По словам фронтмена группы, Круз обладает «отличным музыкальным вкусом» и интересуется классикой вроде ранних Bee Gees. «Мы пишем песни и просто кайфуем от процесса», — рассказывал он.

Песня «Optics» вышла вместе с клипом, снятым на семейном поместье Бекхэмов. В тексте Круз поет о галлюциногенных переживаниях и сексе.

Cruz Beckham — OPTICS

Вторая композиция, «Lick The Toad», выполнена в том же стиле, но более энергична: песня начинается с призыва «Lick The Toad!». Обе композиции спродюсировали Джастин Рейзен (работал с Charli XCX, Joji, Yeah Yeah Yeahs) и Льюис Песаков.

Первые отзывы в сети оказались неожиданно положительными. Пользователи X отметили, что «Круз Бекхэм может стать новым лицом британского инди», а некоторые шутят, что «не ожидали услышать от него действительно крутую музыку».

