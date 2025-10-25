Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм работал над звучанием треков с Люком Причардом из The Kooks. По словам фронтмена группы, Круз обладает «отличным музыкальным вкусом» и интересуется классикой вроде ранних Bee Gees. «Мы пишем песни и просто кайфуем от процесса», — рассказывал он.