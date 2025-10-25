Киностудия Lionsgate объявила имя победителя открытого кастинга для фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Им стал Девон Синглтери, актер и режиссер из Флориды.
Синглтери исполнит роль Блэра — близкого друга Хэймитча Абернати и Берда Эвердина, отца Китнисс. Актер признался, что участие в проекте — это «огромная честь» и что он давно восхищается вселенной «Голодных игр».
«Я просто в шоке. Это невероятно!» — сказал он в видео, опубликованном на официальной странице фильма в соцсетях.
Фанат получил возможность попасть на съемочную площадку после того, как в мае студия запустила масштабный онлайн-кастинг, где участники должны были исполнить сцену, песню или импровизацию из любимого фильма серии.
Новый фильм «Рассвет жатвы», основанный на романе Сюзанны Коллинз, расскажет о событиях за четверть века до оригинальной истории. Сюжет сосредоточится на 50-х Голодных играх, где юный Хэймитч Абернати впервые оказывается в арене.
Режиссером снова выступает Фрэнсис Лоуренс, снявший все предыдущие части. В актерский состав вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Билли Портер, Джесси Племонс и другие звезды. Премьера фильма состоится 20 ноября 2026 года.