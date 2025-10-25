Круз Бекхэм начинает музыкальную карьеру, выпустив два дебютных сингла
Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix

Фото: Shondaland

Netflix запускает в разработку молодежный драмеди-сериал «Калабасас», созданный Ким Кардашьян и Эммой Робертс.

Руководить проектом будет Крис Ван Дьюсен, автор и шоураннер первых двух сезонов «Бриджертонов». Сериал основан на книге Виа Блейднер «If You Lived Here You’d Be Famous By Now» и рассказывает о 16-летней девушке, переехавшей из провинции в красивый, но коварный мир старшеклассников Калабасаса.

Производством занимаются компании CVD Productions, Belletrist Productions, Crescent Line и сама Ким Кардашьян, которая выросла в Калабасасе и отвечает за атмосферу проекта. Ранее шоу планировала возглавить Ай. Марлин Кинг («Милые обманщицы»), но после ее ухода сценарий и руководство передали Ван Дьюсену.

Создатель «Бриджертонов» также трудится над адаптацией романа Адама Сильвера «Они оба умрут в конце», где продюсером выступает Bad Bunny, и сериалом «Girl Abroad» от студии A24.

