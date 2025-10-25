Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix

Производством занимаются компании CVD Productions, Belletrist Productions, Crescent Line и сама Ким Кардашьян, которая выросла в Калабасасе и отвечает за атмосферу проекта. Ранее шоу планировала возглавить Ай. Марлин Кинг («Милые обманщицы»), но после ее ухода сценарий и руководство передали Ван Дьюсену.