Автор «Бриджертонов» снимет новый сериал Ким Кардашьян «Калабасас» для Netflix

Netflix запускает в разработку молодежный драмеди-сериал «Калабасас», созданный Ким Кардашьян и Эммой Робертс.
Руководить проектом будет Крис Ван Дьюсен, автор и шоураннер первых двух сезонов «Бриджертонов». Сериал основан на книге Виа Блейднер «If You Lived Here You’d Be Famous By Now» и рассказывает о 16-летней девушке, переехавшей из провинции в красивый, но коварный мир старшеклассников Калабасаса.
Производством занимаются компании CVD Productions, Belletrist Productions, Crescent Line и сама Ким Кардашьян, которая выросла в Калабасасе и отвечает за атмосферу проекта. Ранее шоу планировала возглавить Ай. Марлин Кинг («Милые обманщицы»), но после ее ухода сценарий и руководство передали Ван Дьюсену.
Создатель «Бриджертонов» также трудится над адаптацией романа Адама Сильвера «Они оба умрут в конце», где продюсером выступает Bad Bunny, и сериалом «Girl Abroad» от студии A24.