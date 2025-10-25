В России заблокировали сервис MyAnimeList - крупнейшую платформу для любителей манги и аниме. Об этом стало известно из государственного реестра заблокированных материалов.
Согласно ему, доступ к платформе ограничили 22 октября. По какой причине это произошло, не уточняется. Решение о блокировке принял Роскомнадзор. Ранее власти блокировали только отдельные страницы портала.
Сервисы с аниме не впервые попадают во внимание контролирующих органов. Роскомнадзор в 2024 году также закрыл доступ к сайту Jut.su, а также библиотекам AnimeGo, Yummy Anime, Kara.su и Animedia.
В мае петербургский депутат Павел Крупник предлагал запретить фигурки с персонажами из аниме и манги. Они показались ему слишком откровенными.