В России заблокировали сервис MyAnimeList

Фото: Gracia Dharma/Unsplash

В России заблокировали сервис MyAnimeList - крупнейшую платформу для любителей манги и аниме. Об этом стало известно из государственного реестра заблокированных материалов.

Согласно ему, доступ к платформе ограничили 22 октября. По какой причине это произошло, не уточняется. Решение о блокировке принял Роскомнадзор. Ранее власти блокировали только отдельные страницы портала.

Сервисы с аниме не впервые попадают во внимание контролирующих органов. Роскомнадзор в 2024 году также закрыл доступ к сайту Jut.su, а также библиотекам AnimeGo, Yummy Anime, Kara.su и Animedia.


В мае петербургский депутат Павел Крупник предлагал запретить фигурки с персонажами из аниме и манги. Они показались ему слишком откровенными. 

