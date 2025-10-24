Студия Blumhouse экранизирует хоррор-комикс «Нечто убивает детей»

Компания Blumhouse, известная своими хоррор-проектами, приобрела права на адаптацию популярного комикса «Нечто убивает детей» («Something Is Killing the Children») от Boom! Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Blumhouse планирует создать сразу две экранизации: полнометражный фильм и анимационный сериал для взрослых. Над телевизионной версией будут работать авторы комикса — Джеймс Тайнион IV и Вертер Делл’Эдера.
За права на проект велась активная борьба между несколькими компаниями: Lionsgate и Netflix также проявляли интерес к адаптации. По информации СМИ, особый интерес у Blumhouse вызвал концепт мира, где дети могут видеть монстров, а взрослые — нет.
«Легко понять, почему зрители и критики высоко оценили „Нечто убивает детей“. Серия комиксов Тайниона и Делл’Эдера затрагивает наши самые первобытные страхи, завлекая в увлекательный мир и представляя Эрику Слотер — крутую героиню, о которой мы все мечтали», — прокомментировал глава студии Джейсон Блум.
Блум лично займется производством фильма в качестве его исполнительного продюсера. В команду картины войдут также Шон Саттон, Райан Турек, Адам Йоэлин и Метте Норкьяер. Делл’Эдера станет сопродюсером.
Комикс «Нечто убивает детей» выпустили в 2019 году Джеймс Тайнион IV и художник Вертер Делл’Эдера. Он стал настоящим феноменом. Первый выпуск разошелся тиражом более 175 000 копий, а общий тираж превысил 5 миллионов экземпляров.
Проект рассказал о городке, который терроризируют монстры, охотящиеся на детей. Единственная выжившая девочка рассказывает истории, которые никто из взрослых не верит. На помощь приходит загадочная молодая женщина по имени Эрика Слотер.