СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности

Фото: Samuel Regan-Asante/Unsplash

Драгоценности из Лувра переместили в Банк Франции на время проведения проверки безопасности музея. Об этом написала радиостанция RTL со ссылкой на собственные источники.

По ее словам, часть ювелирной коллекции будет находиться в хранилищах банка, которые находятся всего в 300 метрах от Лувра. Украшения уже перевезли под контролем конвоя парижской полиции.

Среди перемещенных предметов оказались, согласно данным RTL, коронационные драгоценности из галереи Аполлона и другие изделия, которые выставлялись в прочих помещениях мущея.

Национальный банк Франции владеет гигантским хранилицем, расположенным на глубине 26 метров под землей. Там хранится 90% золотого запаса страны, а также «Записные книжки» Леонардо да Винчи стоимостью в 600 млн евро. 

Лувр ограбили утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло 7 минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу. Ущерб оценили в 88 млн евро.

Расследование преступления ведут полицейская Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) и Управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (ОСВС). Они в настоящее время анализируют более 150 следов, среди которых — отпечатки пальцев и данные ДНК. 

