СМИ: драгоценности из Лувра временно поместили в Банк Франции для сохранности

Лувр ограбили утром 19 октября. Разбив окна, трое преступников похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения. На ограбление ушло 7 минут, для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу. Ущерб оценили в 88 млн евро.



Расследование преступления ведут полицейская Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) и Управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (ОСВС). Они в настоящее время анализируют более 150 следов, среди которых — отпечатки пальцев и данные ДНК.