Остин Батлер претендует на роль в ремейке «Полиции Майами»

Американский актер Остин Батлер, известный по фильмам «Элвис» и «Байкеры», ведет переговоры об участии в ремейке «Полиции Майами». Об этом сообщил Variety.
Батлер претендует на роль Джеймса Крокета. Партнера его героя, Рикардо Таббса, планирует сыграть Майкл Б. Джордан. Он также еще не подписал контракт.
Картину снимет Джозеф Косински. Новый фильм исследует гламур и коррупцию Майами середины 1980-х. Он будет навеян пилотным эпизодом и всем первым сезоном одноименного телесериала, созданного Энтони Йерковичем.
Продюсируют ленту Дилан Кларк («Бэтмен») и сам Косински. Сценарий написали Дэн Гилрой («Стрингер», «Бархатная бензопила») и Эрик Сингер ― давний соавтор Косински, работавший с ним над картинами «Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых».
Сериал «Полиция Майами» выходил с 1984 по 1990 год. Он рассказывает о полицейских Сонни Крокетте и Рикардо Таббсе, которые работают под прикрытием в Майами, погружаясь в мир наркокартелей, контрабанды, коррупции и организованной преступности.
Крокетт изображает богатого плейбоя, живущего на яхте с крокодилом и водящего Ferrari, а Таббс — человека, прибывшего из Нью-Йорка, чтобы отомстить за брата, убитого наркоторговцами. Шоу стало символом эпохи неогламура и синтезаторной музыки, а также изменило представление о полицейских сериалах.