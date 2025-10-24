Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу

Во Франции десятикратную чемпионку мира по биатлону и призера Олимпийских игр Жулию Симон признали виновной в краже. Об этом пишет The Guardian.
Ее приговорили к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере 15 тыс. евро. Симон обвиняли в краже банковских карт. В правоохранительные органы обратились спортсменка национальной сборной Жюстин Брезаз‑Буше и сотрудник сборной Франции. По данным следствия, она потратила с их карт две тыс. евро на онлайн-покупки.
«Я не могу этого объяснить. Я не помню, как я это делала. Я не могу понять», — сказала Жулия на заседании. Она призналась в кражах и принесла извинения пострадавшим.
Решение суда ставит под сомнение участие биатлонистки в зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году. Французская федерация лыжного спорта заявила, что приняла к сведению решение суда и ее дисциплинарная комиссия соберется как можно скорее.