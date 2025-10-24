Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу

Студия Netflix опубликовала фото Джейкоба Элорди в образе монстра Франкенштейна
В Беларуси на несколько часов заблокирован доступ к «ВКонтакте»
Бренд Diesel раскритиковали из‑за рекламы с российскими руферами Иваном Биркусом и Ангелой Николау
Продажи азиатской литературы в России выросли на 37%
Брюс Спрингстин планирует продолжение собственного байопика «Избавь меня от небытия»
В Монголии построят лагерь для туристов, имитирующий условия жизни на Марсе
Портрет работы Пикассо выставили на аукцион в Париже
В России с 2026 года запустят единый федеральный регистр беременных
Глава Гидрометцентра посоветовал москвичам сменить шины на зимние с 27 октября
Создательница «Я видел свечение телевизора» Джейн Шенбрун экранизирует комикс «Черная дыра»
Рядом с Москва-Сити построят новый небоскреб
Джоди Тернер-Смит снимется с Оливией Кук в хорроре «Невесты»
Режиссер «Кошмара на улице Вязов-3» считает, что Джим Кэрри стал бы идеальным Фредди Крюгером
Гильермо дель Торо остановил работу над «Хребтами безумия»
«Пятый элемент» выпустят в повторный прокат в России
Во Франции продали картину Ива Кляйна за рекордные 18,4 млн евро
Slava Marlow, Glukoza и Тося Чайкина выступят на третьей «Силе звука»
The Neighbourhood выпустят первый альбом за 5 лет 14 ноября
Ученые: оптимальный режим работы — 52 минуты труда, 17 минут отдыха
Женщины общаются с искусственным интеллектом вежливее мужчин
«Прямо как в „Оушенах“»: Джордж Клуни похвалил грабителей Лувра
Джереми Аллен Уайт получил школьный аттестат в 34 года от своего учителя на премьере «Спрингстина»
В России заговорили о дефиците клоунов
Киноклуб «Улицы Балабанова» устроит показ «Края надломленной луны» ― с чаепитием и подарками
Искусственный интеллект глупеет из‑за брейнрот-контента
Американские звезды потеряли миллионы долларов на мошенничестве с покером
Илон Маск потребовал больше контроля над Tesla, чтобы строить «армию роботов»
Йоргос Лантимос временно уйдет из киноиндустрии после премьеры фильма «Бугония»

Десятикратную чемпионку мира по биатлону Жулию Симон осудили за кражу

Фото: wikipedia.org

Во Франции десятикратную чемпионку мира по биатлону и призера Олимпийских игр Жулию Симон признали виновной в краже. Об этом пишет The Guardian.

Ее приговорили к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере 15 тыс. евро. Симон обвиняли в краже банковских карт. В правоохранительные органы обратились спортсменка национальной сборной Жюстин Брезаз‑Буше и сотрудник сборной Франции. По данным следствия, она потратила с их карт две тыс. евро на онлайн-покупки.

«Я не могу этого объяснить. Я не помню, как я это делала. Я не могу понять», — сказала Жулия на заседании. Она призналась в кражах и принесла извинения пострадавшим.

Решение суда ставит под сомнение участие биатлонистки в зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году. Французская федерация лыжного спорта заявила, что приняла к сведению решение суда и ее дисциплинарная комиссия соберется как можно скорее.

Расскажите друзьям